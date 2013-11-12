Rabia işareti yapan Mısırlı futbolcunun başı dertte

Attığı gol sonrası Müslüman Kardeşler’in simgesi haline gelen 'Rabia' işaretini yapan Mısırlı futbolcu, spordan men cezasıyla karşı karşıya.

Mısır 'ın El-Ehli takımı ile Güney Afrika ekibi Orlando Pirates, geçtiğimiz Pazar günü Afrika Şampiyonlar Ligi (CAF) finalinde karşı karşıya geldi. Kahire'de oynanan maçı 2-0 kazanan El-Ehli, üst üste 2., lig tarihinde 8. kez Afrika şampiyonu oldu.

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Maç kadar konuşulan konu ise El-Ehli'nin ikinci golünü atan forvet oyuncusu Ahmed Abduzzahir'in, gol sonrası Mısır'daki askeri darbe karşıtlarının sembolü haline gelen 'Rabia' işaretini yapması oldu. Maçın hemen ardından Mısır'ın Afrika Futbol Federasyonu Üyesi Hazim el-Hevari'nin hakkında işlem yapılacağını açıkladığı Abduzzahir, spordan men cezasıyla karşı karşıya.

Sıcak açıklama, El-Ehli takımının basın sözcüsü Cemal Cebr'den geldi. Kulübün futbol komitesinin, Abduzzahir hakkındaki spordan men kararının, kulübü yönetim kuruluna teslim edilmek üzere imzaladığını belirten Cebr, yönetim kurulunun konuyla ilgili son kararını vermek için olağanüstü toplanacağını ifade etti.

Mısır Spor Bakanı Tahir Ebu Zeyd de, bakanlığın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Futbolcu Ahmed Abduzzahir'in Afrika Şampiyonlar Ligi final maçında yaptığı hareketin sıradan bir şeymiş gibi geçiştirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir" diyerek, forvet oyuncu Abduzzahir'e caydırıcı cezaların verilmesi tehdidinde bulundu.