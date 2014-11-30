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Dünya

Mısır'da Mübarek gösterilerine tank ve gazla müdahale: 2 ölü

Mısır güvenlik güçlerinin, Mübarek hakkındaki beraat kararını protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

30 Kasım 2014 14:11

Mısır güvenlik güçlerinin, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in beraat kararını protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Al Ahram haber ajansının bildirdiğine göre, Mısır güvenlik birimleri Kahire’nin ana meydanı Tahrir yakınlarındaki eylemi tank, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıttı. Kahire Eyaleti Güvenlik Müdürü’nün bildirdiğine göre polis 85 eylemciyi de tutukladı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar ise güvenlik güçlerinin, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı çevresinde, Mübarek hakkında verilen beraat kararını protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Beraat kararının ardından sokağa çıkma çağrılarının yapıldığı ülkede, Tahrir Meydanı'nın bitişiğinde yer alan Abdulmunim Riyad Meydanı'na çok sayıda kişi akın etti. Güvenlik güçlerinin meydanın etrafını kuşatması üzerine göstericiler ara sokaklara dağıldı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre eylemcilerin dağıtılmasında tanklar kullanıldı.

29 Kasım gecesi 3 binden fazla kişi Mısır’ın en önemli meydanı olan Tahrir’de toplanarak, eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in ceza mahkemesinde suçsuz bulunmasını protesto etti. Eylemciler buluşma yeri olarak, üç yıl önce polisle çatışmaların yaşandığı Tahrir’i seçtiler.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından, mevcut yönetim 25 Ocak devriminin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı'nda yönetim karşıtı gösteriye izin vermiyor.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, dönemin İçişleri Bakanı Habib Adli ve 6 yardımcısı hakkındaki davaların dün yapılan duruşmaların üçünde beraat, birinde zaman aşımı ve birinde de "hakkında dava açılamaz" kararı alınmıştı.

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