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Dünya
Deutsche Welle

Mübarek beraat etti

Arap Baharı eylemleri sonucunda devrilen Mısır eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek beraat etti.

29 Kasım 2014 15:13


Kahire'deki ceza mahkemesi, Hüsnü Mübarek'in 800'den fazla göstericinin öldürülmesi suçlamasıyla yargılandığı davanın reddine hükmetti. 86 yaşındaki Hüsnü Mübarek için bu davadan idam cezası isteniyordu.

Aynı mahkeme zimmetine para geçirme suçlamasından da Hüsnü Mübarek'in beraatine hükmetti.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Habib el-Adili, Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala ile diğer sanıkların da rüşvet aldıkları yönündeki suçlamaların düşürülmesine karar verdi.

Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmada Hüsnü Mübarek de hazır bulundu. Eski devlet başkanı bir helikopterle mahkeme salonuna getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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