Mübarek beraat etti



Kahire'deki ceza mahkemesi, Hüsnü Mübarek'in 800'den fazla göstericinin öldürülmesi suçlamasıyla yargılandığı davanın reddine hükmetti. 86 yaşındaki Hüsnü Mübarek için bu davadan idam cezası isteniyordu.

Aynı mahkeme zimmetine para geçirme suçlamasından da Hüsnü Mübarek'in beraatine hükmetti.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Habib el-Adili, Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala ile diğer sanıkların da rüşvet aldıkları yönündeki suçlamaların düşürülmesine karar verdi.

Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmada Hüsnü Mübarek de hazır bulundu. Eski devlet başkanı bir helikopterle mahkeme salonuna getirildi.