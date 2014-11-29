Sisi'nin Mısır'ı devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'i akladı!

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek (86), iki oğlu ve dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adili ile altı yardımcısının, "göstericilerin öldürülmesi" ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'i 'göstericileri öldürme emri vermek' ve yolsuzluk suçlamalarından akladı.

AFP'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Habib el-Adili ile altı yardımcısı da tüm suçlamalardan beraat etti.

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile aynı demir kafeste yer alırken, dönemin İçişleri Bakanı Adili ve altı yardımcısının ise başka bir kafese konulduğu görüldü.

Mübarek'in destekçileri ile 25 Ocak 2011 devriminde hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşmanın yapıldığı bina önünde toplandı.

Davanın görüldüğü Kahire'nin doğusundaki polis akademisi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mübarek, iki oğlu ve dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adili ile altı yardımcısı, 25 Ocak 2011 devriminde "göstericileri öldürme emri vermekle" suçlanıyordu.