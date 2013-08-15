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Dünya

Mısır Dışişleri Bakanlığı: Türkiye sınırı aştı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin, Mısır'ın içişlerine karışma sınırını aştığı' belirtilirken, Katar'ın eleştirisi de uygunsuz olarak nitelendirildi

15 Ağustos 2013 14:28

Mısır hükümeti protesto gösterileriyle ilgi açıklamaları nedeniyle Türkiye’yi içişlerine karışmakla suçlayıp, 'sınırı aştığı' değerlendirmesinde bulundu.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Mısır hükümeti yaptığı açıklamada polisin protestoculara karşı tutumunu savundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, kan dökülmesinden üzüntü duyulduğu ancak hükümetin polisten hukuku sağlamasını talep etmekten başka seçeneği kalmadığı ifade edildi.

Kahire hükümeti, bazı ülkelerin dile getirdiği endişe ve eleştirileri anlayışla karşıladığını kaydetti ancak 'Ankara ve Doha'nın sert tepkisine' karşı çıktı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Türkiye'nin içişlerine karışma sınırını aştığı” belirtildi.

Katar'ın eleştirisi de uygunsuz olarak nitelendirildi ve Katar hükümetinin birkaç gün önce Mısırlı İslamcıların geri adım atmasını bizzat sağlamaya çalıştığı ama başarılı olamadığı kaydedildi.

Türkiye Mısır'daki olayları 'katliam' olarak nitelendirerek BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırmıştı.

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