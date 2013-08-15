Mısır'da kanlı çarşambanın öyküsü...

Mısır'da ordunun, dün Rabiatul Adeviyye ve Nahba meydanlarında protesto kampı kuran darbe karşıtı eylemcilerin üzerine ateş açması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Ülkede olağanüstü hal ve 11 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el Baradey'in istifa ettiği haberi geldi. Ordu sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı "sert" hukuki işlemler uygulanacağını açıkladı. Son yapılan açıklamada Mısır Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 278'e yükseldiği duyururken, Müslüman Kardeşler 2 bin 200 olarak açıkladı.

Mısır'da dün sabah, güvenlik güçlerinin Mursi yandaşlarına müdahalesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Bakanlar Kurulu, Kahire, Süveyş ve İskenderiye'nin de aralarında olduğu 11 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yasak, bugün 2 saat ertelenerek yerel saatle 21.00'de başlayacak, yarından itibaren 1 ay süreyle her gün 19.00 ila 06.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Mısır ordusu, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağına ihlal edenlere karşı "sert" hukuki işlemler uygulanacağını açıkladı.

Akşam saatlerinde ise darbe sonrasında göreve getirilen Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Baradey'in, görevinden istifa ettiği haberi geldi.

İstifa sonrası bir açıklama yapan Baradey, "Siyasi krizi çözmek için barışçıl yollar da var" diye konuştu.

Ölü sayısı artıyor

Öte yandan ölü sayısı ile ilgili çelişkili bilgiler geliyor. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada olaylar sırasında 235'i sivil, 278 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamaya göre olaylar sırasında 2 binden fazla kişi de yaralandı. Öncesinde ölü sayısı 149 olarak açıklanmıştı.

Müslüman Kardeşler kaynakları ise ölü sayısının 2 binin üzerinde olduğunu öne sürüyor.

Müdahaleyi savundu

Kameraların karşısına geçen Başbakan El Biblavi ise güvenlik güçlerinin müdahalesini savundu. Demokratik dönüşüme fırsat verdiklerini söyleyen Biblavi, ülkedeki durumun kontrolden çıkmasını önlemek ve güvenliği sağlamak için sert önlemler almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, ise ülkedeki güvenliğin mübarek dönemine seviyesine getirme sözü verdi.

Mısır hükümetinden öncesinde yapılan açıklamada ise, "Yaşanan ölümlerden üzüntü duyuyoruz" denildi. Açıklamada, kamu ve devlet binalarına saldırı düzenlenmemesi uyarısında da bulunuldu.

Ordu: Tüm ülkede sükunet geri geldi

Ordu yetkilileri akşam tüm ülkede kontrolün tamamen sağlandığını ve sükunetin hakim olduğunu söyledi.

İhvan liderinin kızı öldürüldü

Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Bilteci'nin kızı Esma Bilteci Adeviyye meydanındaki operasyon sırasında göğsünden ve sırtından yaralandı. Esma Bilteci'nin kardeşi, 17 yaşındaki kız kardeşinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bilteci, "Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, benim kızım da şehit düştü" dedi.

'İhvan liderleri gözaltında’

Güvenlik güçleri, Mursi taraftarlarının çadırlarını kaldırırken, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) birçok liderini de gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan General Abdülfettah Osman, "Müslüman Kardeşler'in birçok liderini gözaltına aldık. Ancak isimlerini kamuoyuna duyurmak için henüz erken" dedi.

Limanlar kapatıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinin ardından Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz limanları 4 günlüğüne kapatıldı.

Kameraman öldürüldü

İngiliz haber televizyonu SkyNews'in kameramanı Mısır'daki olaylar sırasında yaşamını yitirdi.

Olaylar sırasında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Katliamı görüntüleyen Anadolu Ajansı Ortadoğu Bölge Müdürlüğü’nde görevli kameraman Ahmed Said ile fotomuhabiri Muhammed Hossam, olayları çektiği sırada askerler tarafından götürüldü. AA ekibinin çektiği fotoğraf ve görüntülere el koyan güvenlik güçleri, bir süre sonra Said ile Hossam’ı serbest bıraktı.

'Gösterilere devam edeceğiz’

Müslüman Kardeşler, ölümlere rağmen gösterilere ve meydanda toplanmaya devam edeceği açıklaması yaptı.

'Gerçek mermi kullanıldı’ iddiası

Güvenlik güçleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtlarına bu sabah müdahale etmişti.

47 gündür meydanda bulunan çadırların kaldırıldığı müdahale sırasında biber gazı ve plastik mermi kullanıldı. Müslüman Kardeşler'in, saldırıda gerçek mermi kullanıldığı iddiası ise Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

İskenderiye karıştı

Kahire’de geçici yönetimin emriyle protesto alanlarına müdahale edilmesi, ülkenin diğer şehirlerindeki Mursi yandaşlarını da harekete geçirdi.

Güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddeti kınamak isteyen Mısırlılar, sokakları doldurdu. İskenderiye, Asyut, Beni Suef, Süveyş, Feyyum, El Minye’de da çatışmalar yaşandı.

Türk elçi NTV’ye konuştu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, NTV canlı yayınında Adeviyye ve Nahda meydanındaki müdahaleyi değerlendirdi.

Botsalı, "Adeviyye ve Nahda meydanlarına polis operasyonu bu sabah erken saatte başladı. Ateşli silahlar da kullanıldığı yönünde haberler var. Büyükelçi konutu direnişin devam ettiği ana meydanda bulunuyor. Konutumuzun etrafına iki tank konuşlanmış durumda. Büyükelçilik için şu anda endişe edilecek bir durum yok.”

Davutoğlu ile Kerry Mısır'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'daki olaylara ilişkin yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü.

Mısır'daki müdahale ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bakanlar sivillere yönelik şiddet kullanımını en kuvvetli şekilde kınadılar.

Olayların daha da büyümesi ve ülkede ciddi bir çatışma ortamının yaratılması ihtimalinden duydukları endişeyi paylaştılar.

Müdahalenin ülkedeki uzlaşı ve normalleşme çabalarına zarar verdiğini vurgulanan görüşmede, akan kanın bir an evvel durdurulması ve Mısır'da demokrasiye dönüş yolunda etkin bir sürecin başlatılması gereği üzerinde duruldu.

Bu yönde atılabilecek adımları ele alan iki bakan, bu amaçla gün boyunca yaptıkları temaslar hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Davutoğlu ayrıca BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın dışişleri bakanlarıyla da birer görüşme yaptı.

ABD'den 'Mısır' açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Mısır'da olağanüstü hal ilan edilmesine şiddetle karşıyız" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise tarafları şiddetten uzak durmaya çağırdı ve "Siyasi çözüm hala mümkün" dedi.

Gelişme üzerine Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. ABD, olağanüstü hal ilan edilmesine "şiddetle" karşı çıktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin yaşanan şiddeti güçlü biçimde kınadığını belirten Earnest, olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Earnest, devamlı olarak, Mısır ordusu ve güvenlik güçlerine itidal göstermeleri, geçici hükümete vatandaşların evrensel haklarına saygı göstermeleri, protestoculara da barışçıl gösteriler yapmaları çağrılarında bulunduklarını hatırlatarak, şiddetin, Mısır'ın kalıcı istikrar ve demokrasi yolunda ilerlemesini daha da zorlaştırdığını ve geçici hükümetin uzlaşı arayacağına yönelik taahhütlerine zıt düştüğünü kaydetti.

Earnest, "Bunun yanında, Olağaüstü Hal yasasına dönülmesine güçlü biçimde karşıyız ve hükümete, toplanma özgürlüğü gibi temel insan haklarına saygı göstermesi ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. Dünya Kahire'de neler olduğunu izliyor. Mısır hükümetine, Mısır'daki tüm taraflara, şiddetten kaçınma ve aralarındaki farklılıkları barışçıl yollardan çözme çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Kerry: Siyasi çözüm hala mümkün

Gelişmelerle ilgili ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısına gelerek, sürpriz bir şekilde basın açıklaması yapan Kerry, yaşanan şiddet ve katliamı güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.



Tarafları şiddetten uzak durmaya çağıran Kerry, 'siyasi çözüm'e işaret etti. Daha fazla kutuplaşmanın bir çözüm getirmeyeceğinin altını çizen Kerry, "Bir siyasi çözüm, ancak insanları siyasi çözüm için bir araya getirmekle olabilir" dedi.

Kerry, "Bu, tüm Mısırlılar için çok önemli bir an. Şiddete uzanan yol, sadece daha fazla istikrarsızlığa, ekonomik felakete ve acılara neden olur. Her iki taraf için de tek sürdürülebilir yol, bir siyasi çözüme yönelik yoldur. Bugün Mısır Dışişleri Bakanı da dahil bazı dışişleri bakanlarıyla görüşmelerimden şuna ikna oldum; bugünkü olaylar yüzünden çok daha zor ve karmaşık hale gelmiş olsa da bu yol aslında hala açık ve mümkün" diye konuştu.

Ölümler kaygı verici

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Mısırlı yetkililere itidal çağrısında bulundu.

Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, "Ölü ve yaralı olduğu yönündeki haberler oldukça kaygı verici" açıklamasında bulundu.

"Şiddetin çözüm getireceğine inanmıyoruz" diyen AB sözcüsü Mann, Mısırlı yetkililere itidal çağrısı yaptı.

Westerwelle: Şiddetten kaçının

Almanya da, Mısır'daki tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Mısır'daki duruma dikkati çekerek, tüm siyasi güçlere diyaloğa ve müzakereye geri dönmeleri çağrısında bulunduklarını ifade etti.