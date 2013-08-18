Mısır devlet televizyonunun 'teröristler camide içki içti' iddiası asılsız çıktı

Mısır'da dün El Fetih Camiî'nde yaşanan saldırıdan sonra sosyal medyada tartışma yaratan bir ekran görüntüsünün eski olduğu ortaya çıktı



Twitter başta olmak üzere birçok kullanıcı "Mısır televizyonlarında 3 şişe viski fotoğrafı yayınlayıp 'Teröristler camiî'de içki içti' diye karalama yapılıyor. Tanıdık gelmedi mi?" şeklinde mesajlar paylaştı.



Hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, bu tweet’lere dayanak olarak da Mısır devlet televizyonunda yapılan bir yayının ekran görüntüsü gösterildi. Ancak bu görüntünün ilk paylaşıldığı tweet 8 Temmuz tarihli.



Görüntüyü paylaşan Wall Street Journal muhabiri Charles Levinson, o tarihte ironik bir tweet atarak, "Mısır Devlet TV'si askeri kanıtları gösteriyor: Protestoculardan ele geçirilmiş Auld Stag viski şişeleri" yazmıştı. Öte yandan o dönemde de şişelerin kapaklarının hiç dokunulmamış olması dikkat çekmişti.

