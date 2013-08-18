Mısır'da göstericilerin sığındığı cami'ye baskın

Mısır ’da ‘Öfke Cuması’nda ölen 173 insanla birlikte darbe karşıtı eylemleri bitirmek için başlatılan son operasyonlarla ilgili resmi kayıp bilançosu 800’ü aşarken dün tüm dünyanın gözü Kahire’deki Ramses Meydanı’nda insanların kapana kısıldığı Fetih Camii’ndeydi. AA muhabiri Hiba Zekeriya ile TRT Türk muhabiri Metin Turan’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi güvenlik güçleri ve Baltacı diye nitelenen suç gruplarının kuşattığı camide saatlerce mahsur kaldı. Askerler önceki geceden itibaren camiden çıkmayı reddeden insanları ikna etmek için içeri girdi. Yakında askeri bir tesise götürülmeyi kabul edenler camiden çıkarken dışarıda saldırıya uğradı.

AA, müzakereler sırasında bazı kaynakların “Camidekilerden bazılarının, Özbekiye Karakolu’na saldırı ve Ramses’teki kamu binasının yakılmasıyla ilgileri var, çıkanlar sorgulanacak” dediğini aktardı. Gergin bekleyiş sırasında Hiba Zekeriya aç susuz bekleyen kadın ve çocukların çıkmasına izin verildiğini ama herkese güvenli çıkış imkânı tanınmadığı için kadınların çıkmayı reddettiğini aktardı. Metin Turan ise sosyal medyadan vasiyette bulundu: “Bana bir şey olursa beni Gafir Mezarlığı’nda Mustafa Sabri Hazretleri’nin kabrine defnedin.” İlerleyen saatlerde dışarıdan gelen silah sesleriyle içeride yaşanan panik Skype bağlantısıyla el Cezire ekranlarına yansıdı. Minareden kimliği belirsiz kişinin askerlere ateş açması sonucu güvenlik güçleri karşılık verdi. Bir cami yetkilisi minaredeki iki kapının da dışarıda olduğunu kaydetti. Reuters da silahlı kişilerin caminin penceresinden dışarıya ateş açtığını aktardı. Güvenlik güçleri yerel saat ile 14.00’te camiye gaz bombaları atarak müdahale etti. Camiye giren askerler çok sayıdaki göstericiyi tutukladı. Dışarı çıkarılan bazı protestocular Baltacıların saldırısına uğradı. Operasyon sonrası Turan ve Zekeriya ile iletişim kesildi.

‘Mühimmat yakalandı’: Sağlık Bakanlığı cuma günü 95’i Kahire’de olmak üzere 173 kişinin öldüğünü, 569’u Kahire’de 1330 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da ‘Öfke Cuması’ gösterilerinde 1004 kişinin gözaltına alındığını, 5 otomatik silah, 15 tabanca, 7 el bombası ve 710 mermi ele geçirildiğini açıkladı. Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) yetkilisi Muhtar Aşeri mühimmat iddiasına düzmece yanıtını verdi. İçişleri ayrıca çarşambadan beri 57 polisin öldüğünü ve 563 polisin yaralandığını kaydetti.

İhvan'ı kapatma planı: Geçici Başbakan Nazım Biblavi, Müslüman Kardeşler’i kapatmayı önerdi. Hükümet sözcüsü Şerif Şevki “Öneri değerlendiriliyor” dedi. 1928’de kurulan örgüt 1954’te yasaklanmış, ama bağımsız adaylarla meclise girmek dahil faaliyetlerini sürdürmüştü. Örgüt muhaliflerin yasadışı olduğuna dair açtığı dava üzerine resmi kaydını martta yaptırmıştı. Örgüt 2011 sonrası seçimlere Hürriyet ve Adalet Partisi’ni kurarak girmişti.

Zevahiri'nin kardeşi tutuklandı: Kaide lideri Eymen el Zevahiri’nin kardeşi Muhammed el Zevahiri, Giza’da tutuklandı. Sina’da saldırılar düzenleyen Selefi bir grubun liderliğini yaptığı belirtilen Zevahiri, bir kontrol noktasında tutuklandıktan sonra El-Akreb Hapishanesi’ne nakledildi.

Kıpti kilisesinden açıklama: Onlarca kilisenin saldırıya uğradığı son olaylar üzerine Kıpti Kilisesi, Suudi Arabistan’ın tepkisini hatırlatıp operasyona destek verdi: “Teröristlere karşı mücadelede ordunun yanındayız. Ülkedeki durumu anlayışla karşılayan kardeş devletin sergilediği tutumu takdir ediyoruz. Buna karşılık Batı ülkelerinde yayımlanan yalan haberleri şiddetle kınıyor, kendilerini gerçeği objektif olarak görmeye, aziz ülkemizi yıkmaya çalışan terörist grupların yaptıklarını siyasi veya uluslararası bahanelerle örtmemeye çağırıyoruz.” BM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Navi Pillay da göstericilerin de şiddete başvurduğuna dikkat çekti.

‘Biz suçluyuz baba': Suudi Arabistan’ın “Terörizme karşı Mısır’ın yanındayız” açıklamasına Ürdün, BAE, Filistin Yönetimi, Kuveyt ve Bahreyn’den destek gelirken Dubai Emiri’nin kızı Mehra el Maktum, Facebook ’ta babasının fotoğrafının üzerine şunu yazdı: “Özür dilerim baba ama akan kanın nedeni bizim paralarımız.” Katar da Kahire Büyükelçisi’ni istişareler için çağırdı.

Mübarek'in davası ertelendi: 2011’de göstericiler ateş açılmasından sorumlu tutulan devrik lider Hüsnü Mübarek’in davası 25 Ağustos’a ertelendi.

İhvan liderlerinin çocukları hedefte

Kahire’de darbe karşıtı gösterileri bastırmak için düzenlenen operasyonlarda Müslüman Kardeşler’in (İhvan) liderleri de ağır bedel ödüyor. İhvan liderlerinden Muhammed Baltacı’nın 17 yaşındaki kızı Esma’nın ardından İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin oğlu Ammar Muhammed ile örgütün kurucusu Hasan el Benna’nın torunu Halid Firnas da öldürüldü. Benna’nın oğlu Ahmed Seyfulislam, kız kardeşi kızı Hale’nin oğlu Halid Firnas’ın Ramses Meydanı’ndaki müdahalede ağır yaralandığını ve kurtarılamadığını açıkladı. Seyfulislam, “Naaş Tevhid Camii’nde. Defin işlemleri için iznin bekliyoruz” dedi. Hasan el-Benna da 1949’da Ramses Meydanı’nda suikasta uğramıştı. Baltacı’nın 17 yaşındaki kızı Esma ise Adeviyye Meydanı’nda öldürülmüştü.