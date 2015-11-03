Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Uçağı IŞİD'in düşürdüğü iddiaları propaganda

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Rus yolcu uçağını Sina yarımadasında düşürdüklerini iddia etmesini propaganda olarak niteledi.

BBC Türkçe’de yer alan haber göre; İngiltere ziyareti öncesinde BBC'ye mülakat veren Sisi, uçağın düşmesine ve 224 kişinin hayatını kaybetmesine neyin sebep olduğunu söylemek için çok erken olduğunu vurguladı. "Konuyla ilgili tüm tarafları soruşturmaya katılmaya davet ediyoruz" diyen Sisi, "Uçağı IŞİD'in düşürdüğünü iddia ederek yürütülen propaganda, Mısır'daki güvenliği ve istikrarı tehdit ediyor ve ülkenin imajına zarar veriyor" dedi.

Sisi, Sina Yarımadası'nda uçağın düştüğü bölgenin kontrolünün tamamen Mısır ordusunun denetiminde olduğunun da altını çizdi.

Airbus 321 tipi yolcu uçağının havada seyir halindeyken parçalandığı açıklanmıştı. Uçağın sahibi Rus Kogalymavia havayolu şirketi de uçağın parçalanmasına dışarıdan gelen unsurların yol açtığını söylemişti.

ABD Ulusal İstihbarat Bürosu Direktörü James Clapper da şu ana kadar uçağın düşmesiyle ilgili olarak "Teröristlerin doğrudan etkisine dair bir delil yok" yorumunu yapsa da bu seçeneği tamamen göz ardı etmediklerini ifade etmişti.

224 kişiyle birlikte Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinden havalandıktan kısa süre sonra Sina Yarımadası'ndaki dağlık bölgeye düşen Rus Metrojet Havayollarına ait Airbus A312 tipi yolcu uçağında bomba olduğu da iddia edilmişti.

IŞİD üstlenmişti

Rus yolcu uçağının düşmesinin ardından IŞİD'in Sina Yarımadası'ndaki kolu bir açıklama yaparak olayı üstlenmiş ve uçağı düşürdüğünü iddia etmişti. Ancak örgütün yüksek irtifada uçan bir uçağı düşürecek kapasitesinin olabileceği konusuna şüpheyle yaklaşılıyor.

Uçak düştüğü sırada 25'i çocuk 217 yolcunun yanı sıra 7 mürettebatı taşıyordu. Şarm El Şeyh Havalimanı'ndan kalktıktan 23 dakika sonra radardan kaybolan uçak, Sina Yarımadası'nda düşmüştü.

Uçağın kara kutuları enkazdan çıkarıldı. İncelemeler ise devam ediyor.