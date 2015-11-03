Rus yolcu uçağı bomba nedeniyle mi düştü?

Taşıdığı 224 kişiyle birlikte Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinden havalandıktan kısa süre sonra Sina Yarımadası'ndaki dağlık bölgeye düşen Rus Metrojet Havayollarına ait Airbus A312 tipi yolcu uçağında bomba olduğu iddia edildi.

Hürriyet’in İngiliz Daily Mail gazetesinden derlediği habere göre; uçağın fırlatılan bir füze ya da teknik bir arızadan ziyade içeride patlatılan bir bomba nedeniyle düştüğü ihtimaline vurgu yaptı.

Terör ve havacılık uzmanları, pilotların yardım çağrısı yapmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca enkaz görüntülerinde uçağın yüzeyinin dışarıya doğru kırılmasının, “içeriden dışarıya doğru uygulanan bir güce” işaret ettiği ifade ediliyor.

Rusya Federal Havacılık Ajansı’nın başkanı Aleksander Neradko uçağın yüksek irtifadayken parçalara ayrıldığını doğrulamıştı.

Moskova’da düzenledikleri basın toplantısında Metrojet yetkilileri uçağın düşmesinin tek makul sebebinin dış bir etken olduğunu açıkladılar. Rus havacılık yetkilileri yaptıkları açıklamada “Teknik bir hata ya da pilotaj hatasından dolayı uçağın havada parçalanıp geniş bir alana yayılması mümkün değil” ifadelerini kullanıldı.

Kazanın yaşandığı cumartesi günü akşam saatlerinde IŞİD’in Mısır kolu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada uçağın kendileri tarafından düşürüldüğünü iddia etmişti. Ancak bu iddia hem Mısır hem de Rusya tarafından açık bir dille yalanlanmıştı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da, uçağı IŞİD militanlarının füzeyle vurma ihtimalinin sıfıra eşit olduğunu açıkladı. IŞİD’in uçağı vurduğunu iddia etmesi üzerine açıklama yapan Sokolov, “Mısır havacılık yetkilileriyle yürüttüğümüz temaslardan elde ettiğimiz veriler, uçağın vurularak düşürülmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmuyor. Teröristlerin uçaksavar füze atarak uçağı vurma ihtimali sıfıra eşit” şeklinde konuştu.