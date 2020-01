Mahkeme Başkanı'na göre bomba ve delil yok; ama Pınar Selek'e müebbet var!

Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de meydana gelen, 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan patlamaya ilişkin 14 yıldır eden davada mahkeme, daha önce iki kez beraat eden Sosyolog Pınar Selek’i neden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığının gerekçesini açıkladı. İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 407 sayfalık gerekçeli kararında Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamanın "gaz birikimi sonucu değil, bir bombanın patlaması sonucu olduğunu" belirtti. Selek’in beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Mahkeme Başkanı Vedat Yılmaz Abdurahmanoğlu ise, “Patlamanın bombadan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı tespit edilemedi" derken "Sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk’e isnat edilen Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delillerin olmadığını" söyledi.

Bazı sanıkların ifadelerinin değerlendirildiğini belirten Mahkeme, "Leyla" Kod sanık Pınar Selek'in PKK Terör Örgütünü incelemek amacıyla Fransa ve Romanya'ya gittiği, yöneticisi ve örgüt üyeleri bir araya geldiği, siyasi eğitim aldığı, onlara örgüt lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için Suriye'ye gitmek istediğini söylediği, başlangıçta bu talebinin kabul edilmediği" belirtildi.

Yakalanmadan önce Selek'in polis tarafından takip edildiğinin anlatıldığı kararda, "sanığın bu bürodan çıktıktan sonra yakalandığı, üzerinde taşıdığı çantasında yakalama ve el koyma tutanaklarında sayılan bomba malzemelerinin ele geçirildiği, yine sanığın faaliyette bulunduğu 'Sokak Sanatçıları' isimli atölyede tutanaklarda yazılı bombalar ve örgütsel malzemelerin bulunduğu belirtildi. Sanığın, polis, savcılık ve sorgu ifadelerinde örgütsel konumu ve patlayıcı madde bulundurma suçları yönünden beyanlarda bulunduğu ve atılı suçlamaları kabul ettiği vurgulandı.

Soruşturma aşamasında alınan adli raporlarında da Selek'te "darp ve cebir izine rastlanmadığının belirtildiği vurgusu yapılan kararda, "Sanık her ne kadar mahkememizdeki beyanlarında atılı suçlamaları kabul etmemişse de sanığın inkara yönelik savunmasının dosyadaki sanığın kolluk, savcılık, sorgu ifadeleri, aynı dosyada yargılanan ve mahkememiz kararında beyanları yazılı diğer sanıkların beyanları, müşteki ve tanık anlatımları, yakalama ve el koyma tutanakları, yüzleştirme tutanakları, ekspertiz raporları, hükme esas alınan bilirkişi raporları, yer gösterme tutanakları karşısında karşısında itibar edilemeyeceğinin anlaşıldığı, Leyla Kod sanık Pınar Selek'in bu dosya kapsamında yargılanan sanıkları organize ettiği, yönlendirdiği, eylem talimatları verdiği, onlara Kod adı verdiği, örgüt adına vehamet arzeden eyleme katıldığı, örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğunun anlaşıldığı" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Pınar Selek'in PKK'ya katılarak siyasi eğitim aldığı, örgüt içerisinde "Leyla" Kod adı kullandığı, bomba yapımı kullanımı konusunda eğitim aldığı, "Leyla"Kod sanık Pınar Selek"in üzerinde ve gösterdiği yerde bomba yapım malzemeleri ile iki adet bombanın ele geçirildiği, alınan ekspertiz raporuna göre bu malzemeler üzerindeki parmak izinin Pınar Selek'in parmak izleriyle uyum gösterdiği belirtildi.

Eylemin Selek tarafından gerçekleştirildiğinin belirtildiği kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanıkların, Pınar Selek'in örgütte yönetici konumunda olduğu, "Leyla" Kod adını kullandığı ve bombalama eylemlerini organize ettiği yönündeki beyanları, Maşallah Yağan'ın gösterdiği yerde kendisine Pınar Selek tarafından bırakıldığını ifade ettiği lav silahı ile bomba malzemelerinin bulunması, sanık Heval Öztürk'ün gösterdiği Osman Sayalı'ya ait işyerinde sanık Pınar Selek'in talimatıyla imal edilen ve ettirilen bomba yapımında kullanılan boruların ele geçirilmesi ve sanık Pınar Selek'in örgütle ilişkilerini anlattığı kolluk, Cumhuriyet Başsavcılığı ve sorgudaki anlatımları, dosyadaki diğer kanıtlarla birlikte değerlendirildiğinde Mısır Çarşısı Ünlüoğlu Büfe'de bomba patlatılması eyleminin, bulunduğu yere yurt dışında bulunup Fransa'da yaşayan Doğan Kod Berzan Öztürk'ün telefon talimatıyla, sanıklar Leyla Kod Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk tarafından birlikte gerçekleştirdiği hiçbir kuşkuya yer vermeksizin açıkça anlaşılmaktadır"

Mahkeme, özetle gerekçeli kararında deliller incelendiğinde mısır çarşısında meydana gelen patlamanın LPG patlamasından değil, bomba patlamasından kaynaklandığı tespitini yaptı

Selek’e beraat verilmesi yönünde oy kullanan Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu ise 3 sayfalık muhalefet gerekçesi yazdı. Neden beraat kararı verdiğini açıklayan mahkeme başkanı şunları kaydetti; “ Hangi sanığın bu olaya katıldığından daha önemli ve öncelikli olan patlamanın bombadan mı yoksa başka sebepten mi kaynaklandığının tespitidir. Patlamanın bir bomba sonucu meydana geldiği tespit edilememiştir. Sanık pınar selek'in atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı deliller elde edilememiştir"

Patlamanın bomba patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilen kararda, patlamaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gaz birikimi sonucu meydana gelen patlamalarda patlama basıncının her yerde eşit olacağı belirtilen kararda, bu olayda ise basınç etkisinin her yere eşit olarak etki yapmadığının açıkça görüldüğü kaydedildi. Bununla birlikte patlama merkezi olarak belirlenen yerde basınç etkisi nedeniyle malzemelerde parçalanma ve kopmalar, duvarda daha fazla hasar oluştuğu anlatılan kararda, patlama merkezinden uzaklaştıkça hasarın azaldığı ifade edildi. Gaz birikimi sonucu meydana gelen patlamalarda olayın meydana geldiği yerin tamamında is ve kavrulma (siyahlaşma) olması gerekirken, bu olayda ise is ve kavrulmanın sadece patlama merkezi olarak tarif edilen yerin etrafında oluştuğu anlatıldı. Mahkeme, gaz birikmesi sonucu meydana gelen patlamalar sonucu ortaya çıkması gereken özelliklerden hiçbirisinin bu olayda meydana gelmediğini kaydetti.

'Selek 2 gün önce keşif yaptı'

Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'ün patlamadan 2 gün önce Mısır Çarşısı'na giderek keşif yaptıkları anlatılan kararda, patlamadan bir gün önce de ikilinin yine Şeker Güler'in evinde buluştukları ve bombayı patlayacak hale burada getirdikleri anlatıldı. Patlama günü Öztürk ve Selek'in Mısır Çarşısı'na gittikleri ve bombanın Selek'in çantasında olduğu anlatılan kararda, ‘bombayı Ünlüoğlu büfesine Leyla kod adlı Pınar Selek'in bıraktığı, Azad kod sanık Abdülmecit Öztürk'ün de kendisine gözcülük yaptığı’ anlatıldı.

'Bombanın şifresi: Tavukların içerisine yumurtayı bıraktım'

Gerekçeli kararda, "bombanın bırakılmasından sonra her iki sanığın olay yerinden uzaklaşarak Karaköy'e gittikleri buradan Beşiktaş'a vapur iskelesine geldikleri, sonrasında buradan ayrıldıkları, Leyla Kod adlı Pınar Selek'in Fransa'da bulunan eylem talimatını veren Doğan- Murat Kod adlı Berzan Öztürk'ü arayarak şifreli olarak "Tavukların içerisine yumurtayı bıraktım" şeklinde eylemi gerçekleştirdiklerini haber verdiği belirlenmiştir’ ifadeleri kullanıldı.