Strasbourg'da Pınar Selek'e destek

Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak yeniden yargılanması sonucu ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek için Strasbourg'ta destek toplantısı düzenlendi.



Strasbourg Odyssee Sinema Salonu'nda düzenlenen toplantıya Strasbourg Belediye Başkanı Senatör Roland Ries, Yardımcısı Milletvekili Philippe Bies, encümenler Derya Topal, Mine Günbay, Nawel Rafik, Starsbourg Üniversite Başkan Yardımcısı Françis Kern, Starsbourg Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alain Beretz, İstanbul'dan gelen Selek'in babası ve avukatı Alp Selek, 'Hala Tanığız Platform' temsilcisi Onur Fidangül ile çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.

Pınar Selek'in babası ve aynı zamanda avukatı olan Alp Selek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Davayı anlatabilmem için ortada bir hukuk olması lazım" dedi.

Davanın hukuk dışı işlemlerle ve sahte belgelerle yürütüldüğünü anlatan Selek, şöyle dedi:

"Pınar büyük işkenceden geçti Eminiyet'te, aklın alamayacağı büyük işkenceden. Fakat Mısır Çarşısı ile ilgili tek sual sorulmadı. Çünkü patlama olmuştu. Pınar'da herhangi bir patlayıcı yoktu. Araştırmasıyla ilgili bilgi istediler. Astılar kolu çıktı, elektrik verdiler. Fakat araştırmasıyla ilgili herhangi bir isim alamayınca Pınar onların büyük düşmanı oldu."

Strasbourg Belediye Başkanı Senatör Roland Ries, Pınar Selek'in yalnız olmadığını Strasbourg ve Avrupa'nın desteklediğini söyledi. Starsbourg Üniversitesi Başkanı Kern ve Rektör Prof.Dr. Beretz ise, "İfade, bilim çalışmalarında özgürlükler kısıtlanmamalı, üniversite Selek'in arkasında. Pes etmeyeceğiz. İstanbul'da çıkan müebbet kararı hepimizi çok üzdü ama Selek'e olan destek bizi mutlu kılıyor. Hepimiz Selek için kenetlenip dayanışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Pınar Selek, bu dayanışmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Benim tek bir hedefim var; ülkeme dönmek. Ben biliyorum ki ben haklıyım. Ve biliyorum ki kazanacağız. Ama bu bir an önce olsun istiyorum. Sevdiklerimin yanına bir an önce döneyim istiyorum" dedi. Selek'in babası ve avukatı Alp Selek ise, şunları söyledi: "Toplantı yapıldı. Salon tıklım tıklımdı. O kadar ilgili ve etkililiydi ki insanlar, tamamen yapılan Türkiye'deki mahkeminin son kararının haksızlığını hem davayı dinleyenler hem de buradaki insanlar bir mücadele aşkıyla Pınar'a sahip çıkmaya başladılar. Bu mücadele bugün yapılan bir kaç toplantıyla değil bu dava sonuçlanıncaya kadar devam edeceği inancı geldi bende."

Toplantıda, 24 Ocak'ta İstanbul'da yapılan duruşmayı izlemeye giden Fransızlar'ın Çağlayan Adliyesi önünde çektiği, Selek'e verilen desteğin yeraldığı fotoğraflardan oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Toplantı boyunca zaman zaman perde de Haliç ve Galata Kulesi'nin fotoğrafları gösterilirken saz ve flüt dinletisi de yapıldı. Fransız basınının da takip ettiği toplantının sonunda düzenlenen resepsiyonda Türkiye'de yaşanan hukuk süreci konuşuldu. Resepsiyonda ayrıca Pınar Selek için imza kampanyası başlatıldı.