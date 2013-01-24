Pınar Selek: Türkiye'ye dönmeyi düşünmek için zamana ihtiyacım var

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kamuoyunda "Mısır Çarşısı davası" olarak bilinen davada hakkında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdiği Sosyolog Pınar Selek, "15 yıldır ilk defa ceza aldım, hep beraat etmiştim. Ölüm haberi almış gibiydim" dedi. Selek, Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin "Karar vermem için düşünmem gerekiyor, zamana ihtiyacım var" açıklaması yaptı. Selek'in avukat babası Alp Selek de dava sonucunu "hukuk skandalı" olarak değerlendirdi. Selek, “Bunun temyizi var. Zannediyorum Pınar’ın Avrupa’da bir dokunulmazlığı var. Pınar’a verilen cezanın hukuk dışı olduğunu bizim kadar biliyorlar. Avrupa, Pınar’ı hiçbir şekilde bu adamlara teslim etmez” dedi.

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Sosyolog Pınar Selek, yerel mahkemede yapılan yeniden yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine duruşmayı sabah saatlerinden itibaren takip eden sivil toplum örgütleri “Hatadan dönülsün, yasaya uyulsun” sloganları attı.

'Sonunu kadar mücadele edeceğiz'

Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Pınar Selek’in avukat babası Alp Selek, bir hukuk skandalıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Türkiye’de bugüne kadar bu tip bir karara rastlanmadı. Duruşmada bir arkadaşın dediği gibi, ‘Ben sıkı yönetim mahkemelerine girdim, DGM mahkemelerine girdim fakat hayatımda bu kadar hukuksuzluk yapan bir mahkeme daha görmedim’dedi. Böyle bir mahkemede Pınar’ın davası devam etti. Usulsüzlükler oldu. Bu usulsüzlüklere her karşı çıkışımızda sustular ve bildiklerini okumaya devam ettiler. Mesela Pınar’a beraat veren hakimler oldu, karara savcı temyiz etti. Aradan kısa bir süre sonra davanın asıl mahkeme başkanı hasta oldu. Diğer üye hakimin bulunmamasını fırsat bilen diğer 2 hakim, ‘Biz kararı geri alıyoruz’ dediler. Bugün de Pınar’ın mahkumiyetine karar verdiler” diye konuştu. Mahkemenin savunma hakkı bırakmadığını söyleyen Selek, “Biz mahkum ederiz, biz istediğimizi yaparız dediler. Burada bulunan herkes, bu haksız hukuk dışı işlem yapan insanlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

'Avrupa, Pınar'ı bu adamlara teslim etmez'

Duruşmada Pınar Selek hakkında yakalama kararı çıkmasını da değerlendiren Alp Selek, “Bunun temyizi var. Zannediyorum Pınar’ın Avrupa’da bir dokunulmazlığı var. Pınar’a verilen cezanın hukuk dışı olduğunu bizim kadar biliyorlar. Avrupa, Pınar’ı hiçbir şekilde bu adamlara teslim etmez” dedi.

'Şoktayım, ilk defa ceza aldım'

Pınar Selek de karar hakkında Radikal'e karar hakkında yaptığı açıklamada “Şu an şoktayım, kolay değil. 15 yıldır ilk defa ceza aldım, hep beraat etmiştim. Bir duyarlılık olduğunu biliyorum, benim bu şekilde kurban edilmeme izin vermeyeceklerini biliyorum” dedi. Selek bugün bir basın toplantısı yapacağını belirtti. Selek, CNNTürk de Cüneyt Özdemir'e de "AİHM' başvurumuz iç hukuk yollarının bitmesini bekliyor. Takip ettiğiniz zaman herkes bu davaya tepki gösteriyor, bu kadını bu şekilde kurban etmeyeceğiz diye. (...) Şu anda bir acı yaşıyorum, benim üzerimden korku yaratmaya çalışıyorlarsa da başaramadılar. Bu mücadeleyi kazandığımı düşünüyorum, beni kriminalize etmeye çalışıyorlar" açıklamalarında bulundu. Selek, Özdemir'in yönelttiği "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz" sorusu üzerine "Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım var" yanıtını verdi.

Selek, telefonla katıldığı Star Ana Haber'e de şöyle konuştu:

"Ölüm haberi almış gibiyim. Biraz onun şokunu yaşıyorum. Ama bir yandan da şunu diyorum; bu bir maraton sonuçta.

Tabii insanım, yoruluyoruz, şok geçiriyoruz ama güçlüyüm. Sonuna kadar devam edeceğim, bu maratonu koşmaya. Üniversitede bugün iş bırakma eylemi yapıldı benim için, herkes yanıma geldi. Sadece burada değil çok büyük bir dayanışma var Türkiye'de de.

Kararı yeni aldığım için bu akşam biraz düşünmek istiyorum. Herkes burada ne yapacağımı soruyor ve bu benim için çok zor. Yarın 12.00'de bir basın açıklaması yapacağım. BU gece düşünüp yarınki basın toplantısında ne yapacağımı açıklayacağım.

Türkiye'deki yurttaşların ve dünya yurttaşlarının bu kadının bu şekilde kurban edilmesine izin vermeyeceğine inanıyorum. Çünkü gittikçe büyüyen dayanışma da bunu gösteriyor.

Ölüm haberi gibi aldığım habere rağmen hala umutluyum. Davayı başından beri yürüten mahkeme başkanı bile karara şerh koymuş. Beni mutsuz bir kadın haline getirmelerine izin vermeyeceğim. Üretmeye, yazmaya devam edeceğim."