Mine Söğüt, Cumhuriyet'ten ayrıldı: Ara ara nadasa bırakılması gereken bir meslek olduğunu düşündüğüm köşe yazarlığını sonlandırıyorum

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, "Daha verimli olabilmek adına ara ara nadasa bırakılması gereken bir meslek olduğunu düşündüğüm köşe yazarlığını sonlandırarak Cumhuriyet’ten ayrılıyorum" sözleriyle gazeteden ayrıldığını duyurdu.

Yazar Mine Söğüt, 8 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı. Geçen hafta gazetede çıkan sendika kavgasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifasını hatırlatan Söğüt, "Benim ayrılma kararımla genel yayın yönetmeninin ayrılma gerekçesi birbirine karışmasın diye, notu ve yazıyı geri çekip gündeme dair 'Patron çıldırdı' başlıklı yeni bir yazı yazmıştım. Gazetede her şey artık tatlıya bağlandığı, mesele netleştiği için geçen hafta aldığım kararı şimdi uyguluyorum" dedi.

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Günlerdir süren yangınlardan hareketle topluma ve iktidara yönelik eleştirel bir yazı kaleme alan Söğüt, yazının altında ayrılma kararına ilişkin olarak şu notu düştü:

"Yukarıda okuduklarınıza yakın içerikte bir yazıyı, dibinde bunun gibi bir veda notuyla birlikte geçen perşembe sabahı yazıişlerine göndermiştim.

Ancak aynı gün ortaya çıkan sendika tartışmaları ve Aykut Küçükkaya’nın istifa haberi üzerine, benim ayrılma kararımla genel yayın yönetmeninin ayrılma gerekçesi birbirine karışmasın diye, notu ve yazıyı geri çekip gündeme dair “Patron çıldırdı” başlıklı yeni bir yazı yazmıştım.

Gazetede her şey artık tatlıya bağlandığı, mesele netleştiği için geçen hafta aldığım kararı şimdi uyguluyor ve daha verimli olabilmek adına ara ara nadasa bırakılması gereken bir meslek olduğunu düşündüğüm köşe yazarlığını sonlandırarak Cumhuriyet’ten ayrılıyorum.

Bu köşe, 2013 yılının mayıs ayında edebiyatçı kimliğime istinaden sevgili Celal Üster’in önerisiyle bana verilmişti.

Ben de sekiz yıl boyunca, edebiyat dışında her konuda, son güne kadar gönlümce yazdım.

Ve yazdığım her şeyin karşılığını, benim için çok değerli olan Cumhuriyet okurlarından fazlasıyla aldım.

Bahtiyarım."

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