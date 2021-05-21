Mine Söğüt: Bugün olanlar, bundan sonra olacakların bundan önce olanlardan asla daha iyi olmayacağının göstergesi olacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialara ilişkin olarak, "Bir mafya babasıyla bir İçişleri Bakanı’nın birbirleriyle papaz olup ortalığa saçtıkları karanlık ilişkileri dizi izler gibi izliyoruz. Adam dövdüren, mekân bastıran ve gücünü kara paralardan alan yeraltı dünyasıyla politik dünyanın ilişkilerini biz dizi izler gibi izlerken, onlar da bizi izliyorlar. Tepkisizliğimizi… Çabuk ikna oluşumuzu… Hafızasızlığımızı… Kendimizi çaresiz hissedişimizi… Katlanışımızı… Ve olan bunca şeyin arasındaki o net ve tek bağı kurmayışımızı bir kez daha kendi zafer hanelerine kaydediyorlar" dedi.

Söğüt, "Her seferinde senaryoyu yazan belli, yöneten aşikâr, oyuncular tanıdık ve son bildik. O yüzden bu karmaşanın sonunda varılacak noktaya da kimse şaşırmayacak. Bugün olanlar, bundan sonra olacakların bundan önce olanlardan asla daha iyi olmayacağının göstergesi olacak. Kimin, kimin için çalıştığının ve bunca zamandır ne işler karıştırdığının ortalara dökülmesi, eğer o ülkede demokrasi varsa, basın işini doğru yapıyorsa ve hukuk tıkır tıkır işliyorsa kıymetlidir. Aksi halde bunların hepsi, kirli bağları olan iktidarla mafyanın selameti ve ülkenin kıyameti demektir" düşüncesini dile getirdi.