Mine Söğüt: Bu ülkenin kasasını boşaltıp hesap vermemek ne suç ne kabahattir, böyle bir zihniyetin iktidarda olması büyük rezalettir

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk arasında geçen "hayvan hakları" diyaloguna ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "Bu ülkede hayvanları öldürmek, onlara zarar vermek suç değildir. Sadece kabahattir. Bu ülkede cemaatlerle işbirliği yapmak da suç değil, sadece kabahattir. Bu ülkede, kumpas davalar kurup, suçsuz olduğu aşikâr insanları karalamak, sonra da “pardon” demek suç değil, kabahattir" dedi.

Söğüt, şöyle devam etti:

"Ve daha da kötüsü... Bu ülkenin eğitimini çökertmek ne suç ne kabahattir. Bu ülkenin tarımını bitirmek ne suç ne kabahattir. Bu ülkenin hukukunu çiğnemek ne suç ne kabahattir. Bu ülkenin aydınını yok etmek ne suç ne kabahattir. Bu ülkenin insanını açlığa mahkûm etmek ne suç ne kabahattir. Bu ülkenin kasasını boşaltıp hesap vermemek ne suç ne kabahattir. Bu ülkede böyle bir zihniyetin iktidarda olması büyük rezalettir."

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün mü?" sorusu gündem oldu