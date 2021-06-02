Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün mü?" sorusu gündem oldu

TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk arasında hayvan hakları yasası çalışmaları konuşulduğu sırada ilginç bir diyalog yaşandı.

Öztürk'ün "Son soru bana kaldı. Ben bir hayvan sever olarak, kalbimi yumuşatan insandan çok küçücük hayvanlar olduğunu bilerek bu soruyu soruyorum" sözlerine "Allah allah..." diyerek tepki veren Erdoğan, Öztürk'ün bir hayvanının öldüğünü söylemesi üzerine de "Öldürdün mü?" diye sordu.

Erdoğan ile Öztürk arasında yaşanan diyalog sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.