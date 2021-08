Mine Söğüt: 73 yıl önce Sabahattin Ali’yi öldüren katilin verdiği ilk ifade ile HDP binasını basıp genç bir kadını katleden katilin ifadesi birbirine benziyor

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertekin'in ilk ifadesiyle, HDP'nin binasına saldırarak parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in ifadelerinin birbirine benzediğini söylerken, "Hepimiz biliyoruz; katil yine yalan söylüyor. Neyin nasıl işlediğini yani senaryoyu herkes ezbere biliyor. Yine de gerçeğin adı asla resmen koyulmuyor" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, yazısında, 73 yıl önce Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertekin'in ilk ifadesinde kullandığı 'Sabahattin Ali’nin Türklükle alakası olmayan ve Türk milletine fenalık için harice kaçmak isteyen bir canavar olduğunu anladım. (...) Her geçen saniye asabımı bir kat daha sarsıyordu. Gözlerim kararır gibi oldu. İşte bu milli düşünce ile birdenbire irademi kaybederek elimdeki sopa ile kitap okumakta iken kafasının sol tarafından yüzüne şiddetle vurdum. (...) Ölmüştü" cümlelerini hatırlattı.

HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’den nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" sözlerini de hatırlatan Söğüt, şöyle devam etti:

"Hepimiz biliyoruz; katil yine yalan söylüyor. Bu ülke, şahsi öfkeleri yüzünden vatana düşman belledikleri insanları öldüren ya da kurumları basıp yakan, yıkan ve kendisini faşist değil de vatansever olarak tanımlayan karanlık zihinli ve şiddete yatkın insanların bireysel güdüleriyle işledikleri sivil cinayetlerin yönlendirdiği, rastgele ortaya çıkan düşmanlıklarla boğuşmuyor; Bu ülke, iktidarların bu insanları kullanarak taammüden yarattığı siyasi kaoslarla yönetiliyor. Ve katil yakalansa da cinayet ülke tarihine her seferinde faili meçhul olarak kazınıyor. Aslında hiçbir şey meçhul falan değil.

Neyin nasıl işlediğini yani senaryoyu herkes ezbere biliyor. Yine de gerçeğin adı asla resmen koyulmuyor. Katil devlet' diye meydanlarda bağıra bağıra ve şiddete şiddetle cevap vere vere de bir adım bile yol alınmıyor. Aksine devamlı yoldan çıkılıyor. Her yoldan çıkış da bu korkunç senaryonun hiç aksamadan tıkır tıkır işlemesini sağlıyor. Bizim bu senaryoyu daha önce defalarca görmüş olmamız, senaryoya uygun davrandığımız sürece, o senaryoyu yazanların işine yarıyor. Ülkenin aydınlık insanlarını hedefe koyan ve onların katledilmeleri sonrası yaşanacaklardan medet umanların iktidardan hiç düşmediği bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden her seferinde 'yeniden düğmeye basıldı' diyoruz. O yüzden provokasyon nedir her seferinde biliyoruz. O yüzden başımız 'Katil' devlet diye bir kavramla dertte. Ve o yüzden bu ülkeye barış ve huzur bir türlü gelmemekte."

