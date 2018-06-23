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Mimar Sinan Üniversitesi'nin tahliyesine ilişkin yeni karar

"Öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir"

23 Haziran 2018 16:24

İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın 26 Haziran’da boşaltılması yönünde karar alınmıştı. Kararın ardından üniversiteye on binlerce destek geldi. Change.org'ta başlatılan 'Binamıza Dokunma' kampanyasına 24 saatte 110 bin kişi imza atmıştı. Bugün Meclis Başkanlığı bir açıklama yaparak tahliye tarhinin ertelendiğini duyurdu.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nin bir yıldan fazladır devam eden tahliye süreci neticesinde Beşiktaş Kaymakamlığı anılan binayı 26 Haziran Salı günü tahliye edeceğini bildirmişti.

Üniversitenin; sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla 22.06.2018 tarih ve 554 sayılı yazısı ile yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş olup, tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ''

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