Tahliye kararı çıkan Mimar Sinan Üniversitesi için imza kampanyası başlatıldı; hedef 24 saatte 110 bin imza

İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın, 26 Haziran’da boşaltılacağıyla ilgili tahliye kararın ardından üniversiteye on binlerce destek geldi. Change.org sitesinde Nur Koç tarafından ‘İstanbul Devlet Konservatuvar Binamıza Dokunma’ adlı imza kampanyası başlatıldı. 21 Haziran’da öğleden sonra başlatılan kampanyaya, dün saat 15.00’e kadar 80371 kişi destek verdi. Hedef 24 saat içinde 110 bin imzaya ulaşmak.

TBMM Başkanlık Divanı’nın muhatap alındığı kampanyada, özetle şu ifade yer aldı:

“Geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğuna inandığımız binamızın, öğrenciler olarak elimizden alınmasını istemiyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde alınan bu kararla ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı belirsiz bir şekilde okulumuzun tahliyesi kabul edilebilecek bir şey değil.”

Basın açıklaması

24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmesi planlanan Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ni genişletmek için hemen yanıbaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na “Binadan 5 gün içerisinde çıkın” talimatı gitti. Cumhuriyet'te eyr alan ahbere göre tahliye işleminin yapılmaması halinde binanın elektrik ve suyunun kesileceği, polis zoruyla da öğrenci ve öğretim görevlilerinin binadan atılacağının açıklanması üzerine Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 2. bölge bağımsız adayı Orhan Aydın dün MSGSÜ’nün önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Bu düzen değişmeli"

“Bu düzen değişmeli”, “Sanat düşmanı AKP”, “Yobazların düzeni değişmeli” dövizleri taşıyan grup “Mimar Sinan boyun eğmiyor”, “Boyun eğme, sanata-sanatçına sahip çık” sloganları attı. Orhan Aydın burada yaptığı açıklamada, MSGSÜ’nün zorla tahliye edilmesine tepki göstererek “Bu okulu yok etmek, bu ülkede yaşanmış en büyük sanat düşmanlıklarından biridir. Bunu reddediyoruz, gerekirse işgal edeceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz” dedi.

"Okulun boşaltılma emrini hiçe sayıyoruz"

16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin, temel düşmalığını çevreye, doğaya, insana ve sanatın üzerine kurduğunu ve sanat alanlarına yaptıkları düşmanlıkları net biçimiyle gösterdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

“Atatürk Kültür Merkezi’nde de aynı baskılar yaşandı. Sürekli ötekileştiren Recep Tayyip’in çetesinin son darbesiyle karşı karşıyayız. Bu okul kapatılan halk evleri gibi bütün anadolu coğrafyasına ve insanlığa ışık ve aydınlık saçan bir okuldur. MSGSÜ’nün sıradan gerekçelerle kapatılmasını şiddetle reddediyorum. Bu ülke eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün, barışın, sanatın ve kültürün haykırılacağı yeni bir sürece doğru evriliyor. Buradan tek bir adım bile geri atmayacağız. Okulun boşaltılma emrini hiçe sayıyoruz."

"Yobaz işgaline son vermesini biliriz"

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler de, “Türkiye, boyun eğenlerin ülkesi olmayacak. Mimar Sinan’a yönelen bu saldırıyı da püskürtürüz. Ülkemizdeki bu karanlık yobaz işgaline de son vermesini biliriz. Yeter ki örgütlenelim. Yeter ki boyun eğmeyenler yalnız olmadıklarını birbirlerine hissettirebilsin” ifadelerini kullandı.

"Sebep rant!"

MSGSÜ öğrencileri de Yıldız Teknik ve Marmara Üniversitesi’ne yapılanın kendi üniversitelerine de yapıldığını söyleyerek, hükümetin köklü üniversitelerin sanat bölümüyle her zaman uğraştığını belirttiler. Öğrenciler, okulların getirilmek istediği durumun sebebinin rant olduğunu aktarırken sanat ve bilim düşmanlarına karşı olmak her milletin boynunun borcudur mesajını verdiler.

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"Tahliye hukuksuz değil"

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ise tahliyeyle ilgili özetle şu açıklamada bulundu:

“Baltacılar Dairesi, TBMM Başkanlık Divanı’nın 19 Şubat 1985 tarihli kararıyla MSGSÜ’nün kullanımına geçici olarak tahsis edildi. Dolmabahçe Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Baltacılar Dairesi’nin tahsisi de, TBMM Başkanlık Divanı’nın 9 Mart 2017 tarihli kararıyla iptal edildi. Rektörlüğün yürütmeyi durdurma talepleri, mahkemeler tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bu nedenle tahliyenin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar gerçek dışı.”

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"Cumhurbaşkanı'na aktarım"

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Binanın tarihinde müze faaliyeti hiç olmadı. Devlet bize bir yer gösterecek, ‘Bu yer konservatuvar eğitimi için uygundur’ diyecek, sonra taşınabiliriz. Konuyu 2017’de Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile konuştum. 1.5 yıldır bir öneri teklifi olmadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Nabi Avcı, İbrahim Kalın ile konuştum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da olduğu yerde 1.5 ay önce, ‘Cumhurbaşkanım bir dosya takdim ediyorum, çok yoğunsunuz, ancak içeriği çok önemli, bakarsanız çok sevinirim, İbrahim Bey’e bırakıyorum’ dedim. Bu yoğunlukta bakılmış mıdır bilemem.”

"Çınarın dibine balta vurulmaz"

Üniversitenin tiyatro bölümü kurucularından, emekli öğretim üyesi Zeliha Berksoy, “Üniversitenin 45 yıllık hocasıyım. MSGSÜ yıllardır nitelikli eğitim veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda sanat hayatını sürdüren binlerce mezunu var. Böyle bir çınarın dibine balta vurulamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Twitter’da paylaşılan bazı tepkiler ise şöyle: