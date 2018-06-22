TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi'ne yanıt: Beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Dolmabahçe Sarayı'nın Baltacılar Dairesi'nde bulunan Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nın tahliyesi hakkında üniversitenin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Açıklamada, "Tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamiyle gerçek dışıdır" denildi.

24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmesi planlanan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ni genişletmek için hemen yanıbaşındaki Baltacılar Dairesi'nde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na '5 gün içerisinde oradan çıkın' talimatı verildi.

Verilen talimatın ardından Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nden dün yapılan açıklamada Anayasa'nın 42. maddesinin ihlal edildiği belirtilerek yargı sürecinin devam ettiği ve Üniversite hakkında açılmış herhangi bir tahliye davası kararı mevcut olmadığı ifade edildi.

TBMM'nin bugün, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin tahliyesi hakkında Mimar Sinan Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya verdiği yanıtta "Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur" denildi.

TBMM envanterinde bulunan tarihi binaların kamu kurumlarına geçici olarak tahsis edilmesi ve tahsisin iptal edilmesi hakkının TBMM Başkanlık Divanı'nda bulunduğunu ifade ettiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Dolmabahçe Sarayı yapılarından olan Baltacılar Dairesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Mimar Sinan Üniversitesi'nin kullanımına geçici olarak tahsis edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi'nin tahsisi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM Başkanlık Divanı'nın bu kararı 20.04.2017 tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi istenmiştir''

''19.07.2017 tarihinde Baltacılar Dairesi'nin tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesi'ne yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamiyle gerçek dışıdır''

''Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dahil olmak üzere diğer kurumlara geçici olarak tahsis edilmiş tarihi miras ve eserleri en doğru şekilde korumak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Bu meyanda daha önce tahliye edilmiş bulunan Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından, restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır. Bir yıldan fazla süredir devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkur üniversite rektörlüğünün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur"