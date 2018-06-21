Mimar Sinan Üniversitesi'ne tahliye tehdidi: Elektrik ve suyunuzu keseriz

24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmesi planlanan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisini genişletmek için hemen yanıbaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na "Binadan 5 gün içerisinde oradan çıkın" diye talimat gitti. Tahliye işleminin yapılmaması halinde ise binanın elektrik ve suyunun kesileceği, polis zoruyla da öğrenci ve öğretim görevlilerinin binadan atılacağı açıklandı.

Sözcü’den Seda Önceler’in haberine göre, 32 yıldır Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi’nde hizmet veren 136 yıllık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tahliye tehditi ile karşı karşıya. Üniversite rektörlüğüne Pazartesi gününe kadar binayı boşaltmaları için tebligat gönderildi. Beşiktaş Kaymakamlığına da binanın boşaltılmaması durumunda; salı günü binanın elektrik ve suyunun kesilmesi ve polis eşliğinde tahliye işlemlerinin başlatılması için talimat gitti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesi’ne yapılan itirazın gerekçe gösterildiği talimat yazısında, binanın müze olarak hizmet vereceği gerekçe gösterildi. Ancak asıl nedenin konservatuvara komşu durumundaki Başbakanlık Ofisi’nin genişletilmesi olduğu iddia edildi. Konservatuvarın boşaltılması ile genişletilecek ofisin, 24 Haziran’dan sonraki olası bir AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak hizmet vereceği öğrenildi.

“Buradayız, bir yere gitmiyoruz”

Bir buçuk yıldır binanın akıbeti ile ilgili dava sürecinin devam ettiğini, süreç içerisinde defalarca Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığıyla irtibata geçtiklerini belirten Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız gelişmeye tepki gösterdi.

Yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Rektör Karayağız “Kararın bizim için hiçbir hükmü yok. Ayın 26’sında gelirler kapıda bizi görürler” dedi. 26 Haziran Salı günü konservatuvar binasında senato toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Rektör Karayağız “Biz binayı boşaltmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bize yeni bir yer göstermediği sürece buradan çıkmamız söz konusu olamaz. Kaldı ki hukuki süreç henüz bitmiş değil. Defalarca görüşme yaptık. Bırakın bize bir başka binayı, boş bir arazi bile göstermediler. Böyle bir keyfiliği kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“Orası gecekondu değil eğitim yuvası”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere yetkililerle bir buçuk yıl içerisinde defalarca görüştüğünü belirten Prof. Karayağız “Burada 6 yaşından 25 yaşına kadar çocuklarımız çağdaş, uluslararası normlarda eğitim görüyor. Eğer siyasetçiler oraya ihtiyaç duyuyorsa aynı normlara uygun bir mekan bulmak zorundalar. Orası gecekondu değil. Bir okul. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Konservatuarı’ndan sonra en köklü ikinci kurumdur. Eğitim hakkının engellenmesi suçtur. Anayasası’yı ihlal etmektir. Çok ayıp. Bizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. O kadar kolay değil. Direneceğiz” dedi.

24 Haziran seçimlerine sadece birkaç gün kaldığını hatırlatan Rektör Karayağız “Seçimin hemen ertesi günü için tahliye kararı çıkıyor ve salı günü de uygulanması öngörülüyor. Şu anda idari anlamda ortada Meclis yok. Muhatap yok. Ortada Meclis Başkanı yok. Yangından mal kaçırır gibi bir tahliye girişimi. Biz buradayız ve binamızdan da çıkmayacağız” yorumunda bulundu.