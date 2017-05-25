Milliyet’ten Sedat Peker’e 'En hayırsever iş adamı' ödülü

Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen 'Şehrin En İyileri Ödül Töreni’nde bu yıl "En hayırsever iş adamı" kategorisinde ödül Sedat Peker'e verildi. Milliyet, daha sonra bu organizasyonla alakasının olmadığını ifade eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada ödül alanlar da tebrik edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, yeme-içme, mekan, otel, işletmeci, marka sahibi, iş adamı, şef, ve AVM'lerin bulunduğu 50 farklı kategoride ödüller verildi.

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'Milliyet Şehrin En İyileri' ödüllerinde "En Hayırsever İş Adamı" ödülünü Sedat Peker'in alması ise tartışma yarattı.

"300 bin TL bağışladı"

Törenin sunuculuğunu yapan Cem Davran, bu ödülün Peker'e verilme nedenini şöyle anlattı: 'Sayın Peker, Kansersiz Yaşam Derneği'ne, çocuklarımız için 300 bin TL bağışladı.'

Peker son olarak Barış Akademisyenleri'ne ve başkanlık referandumunda “Hayır” diyenlere yönelik tehdit eden açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Akademisyenlere “Oluk oluk kan akıtacağız” diyen Peker, Avrupa'da “Hayır” mitingi yapanlara da “terörist” diyerek, AB ülkelerini uyarmış, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler” ifadesini kullanmıştı.

Milliyet'ten açıklama

Milliyet, Sedat Peker'e ödül veren organizasyonla alakalarının olmadığını ifade eden bir açıklama yayımladı. Milliyet'in internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

24 Mayıs 2017 tarihinde 2K Media (Best Mekan Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) tarafından düzenlenen 'Şehrin En İyileri Ödül Töreni' adlı organizasyonda, imtiyaz haklarına sahip olduğumuz, basın sektörünün en köklü ve dev markaları “Milliyet” ve “Vatan” markalarının, Gazetelerimizin hiçbir onayı ve izni olmaksızın kullanıldığını ve çeşitli mecralarda adı geçen organizasyonla anılarak yayımlandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Gazetelerimizin Kurumsal olarak düzenlemiş olduğu ödül törenleri aşağıda yer almakta olup, Yayın Kuruluşlarımızca başka bir ödül verilmemektedir.

- Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri

- Haldun Taner Yılın Öykücüsü Ödülü

- Örsan Öymen Yılın Araştırmacılık Ödülü ve

- Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü

Gazetelerimizin, adı geçen organizasyona/ödül törenine sponsor olmadığını, herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildiririz.

Söz konusu törenin ödül sahiplerini tebrik eder, organizasyonu gerçekleştiren 2K Media (Best Mekan Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) ile ilgili olarak da yasal müracaatlarımızı başlatmış bulunduğumuzu bildiririz.

Kamuoyuna duyurulur.

Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

Gazete DuvaR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Beşiktaş Belediyesi etkinliğie sponsor olduğu iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklaması şöyle:

“Belediye olarak bu geceyle ilgili ne resmi ne de sözlü hiçbir şekilde sponsor olmadık. Kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bizim logolarımızı kullanmışlar. Belediye olarak hiçbir şekilde herhangi bir ödenek ödenmemiş ve anlaşmamız mümkün değil. Bizden sponsor olmamız için talepte bulundular fakat bu talebi kabul etmedik.”