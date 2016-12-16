Milliyet'te Abdi İpekçi skandalı; jüri ödülleri belirledi, gazete yönetimi iptal etti!

1 Şubat 1979'da öldürülen Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin anısına 27 yıldır dağıtılan 'Abdi Gazetecilik Ödülleri', jürinin kazanan gazetecileri belirlemesine rağmen 2011'de Milliyet ve Vatan'ı satın alan Demirören ailesi tarafından iptal edildi. Jüri, 'Yılın Gazetecisi' ödülünün haber dalında, Hürriyet muhabiri İdris Emen’e, fotoğraf dalında DHA muhabiri Nilüfer Demir’e verilmesine karar vermişti.

Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülleri'nin jürisi 29 Nisan 2016’da Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in başkanlığında toplandı. Abdi İpekçi Yılın Gazetecisi Ödülü haber dalında İŞİD’in Diyarbakır, Suruç ve Ankara bombacılarının Türkiye’deki örgütlenmesini ve devletin ihmallerini anlatan haberleri için Hürriyet muhabiri İdris Emen’e (fikri takibin önemine vurgu yapılarak), fotoğraf dalında Aylan Bebek fotoğrafıyla DHA muhabiri Nilüfer Demir’e verilmesine karar verildi.

Milliyet yönetimi: Uygun bulunmadı!

Ödülü kazananlar nisan ayında belirlenmesine rağmen dağıtım yapılmadı. Milliyet yönetimi, gecikmeye gerekçe olarak önce 15 Temmuz darbe girişimini gerekçe gösterdi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen ödül töreni düzenlenmedi.

Ödülleri kazanan isimlerin açıklanmamasının haberleştirilmesi üzerine Milliyet'ten jüri üyelerine şu açıklama yapıldı:

“Bu yıl 27.’si düzenlenen 2016 Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü ile, 26.’sı düzenlenen 2016 Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü için daha önce bir araya gelerek ve bir sonuca ulaşmıştınız. Bununla beraber Gazete Yönetimimizin daha sonra yaptığı değerlendirmede her iki yarışmada da başvuruların ödüllerin içeriğine ve konumuna uygun yoğunlukta olmadığı tespiti yapılmıştır. Katılımcı sayısının azlığı ve Türkiye’nin bu yıl içinden geçtiği zor koşulların beraberinde getirdiği hassasiyetler nedeniyle Gazete Yönetimimiz bu yıl her iki ödülün de verilmesini uygun bulmamıştır. Yarışmalar önümüzdeki yıl daha önce olduğu gibi düzenlenecek, başvuru koşulları da ilerleyen günlerde duyurulacaktır.”

Sedat Ergin: Büyük saygısızlık

Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü Jüri Başkanı ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de konuyla ilgili olarak Hasan Cemal'in köşesinde yayımlanan açıklamasında şunları söyledi:



“Jürinin kararına rağmen, ödülün verilmeyeceği yolundaki kararı hayretle karşıladım. Getirilen gerekçeyi inandırıcı bulmuyorum. Bize daha önce ödül töreninin gecikmesiyle ilgili başka gerekçeler söylenmişti. Jüri olarak 29 Nisan 2016’da toplandık. Ödülü İdris Emen arkadaşımız oy çokluğuyla, bileğinin hakkıyla kazandı. Milliyet’in iptal kararını, rahmetli Abdi İpekçi’nin hatırasına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum."

Haldun Taner Ödülü de verilmedi

1986’da hayatını kaybeden yazar Haldun Taner’in adını yaşatmak adına, 1987’den bu yana Milliyet tarafından verilen Haldun Taner Öykü Ödülü'nün jürisi de mayıs ayında toplanarak ödülün "Muhtelif Evhamlar Kitabı” adlı eseriyle Ömür İklim Demir’e verilmesini kararlaştırdı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan jüri, kararını 20 Mayıs'ta vermesine rağmen, Haldun Taner Ödülü de verilmedi.

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