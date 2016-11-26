Milliyet bu sene Haldun Taner 'öykü', Abdi İpekçi 'gazetecilik' ödüllerini neden vermiyor?

Haldun Taner Öykü Ödülü, 1986’da yitirdiğimiz yazar Haldun Taner’in adını yaşatmak adına, 1987’den bu yana, uzun yıllar yazarları arasında bulunduğu Milliyet gazetesi tarafından veriliyor. Geçen zaman içinde her yıl kesintisiz olarak bir yazarı onurlandıran ödül, bu yıl bir türlü sahibine ulaşamadı.

Aslı Uluşahin’in Kültür Servisi’nde yer alan haberi şöyle:

"Geçen mayıs ayında Nursel Duruel, Semih Gümüş, Hande Gündüz, Doğan Hızlan, Prof.Dr. Handan İnci ve Ayfer Tunç’tan oluşan seçici kurul bir araya geldi ve öğrendiğime göre “Muhtelif Evhamlar Kitabı” adlı eseriyle Ömür İklim Demir’i ödüllendirmeye karar verdi. Ne var ki, aradan geçen 6 aya karşın, Demir’in bu ödüle değer görüldüğü ilan edilmedi. Hatta Demir’e bile bilgi verilmedi ve Ömür İlkim Demir, bu haberi hazırlarken ödüle değer görüldüğünü benden öğrenmiş oldu.

Ödül, her yıl genellikle seçici kurulun kararını vermesinin ardından ilan edilir, sonbaharda düzenlenen törenle de sahibine sunulurdu.

Seçici kurul üyeleri gecikmenin nedenini bilmediklerini aktardı. Haldun Taner’in eşi ve seçici kurulun onursal üyesi Demet Taner de gecikmenin nedenini bilmediğini söylerken, başka bir açıklama yapmak istemedi.

Ödülün sekretaryasını yapan, Milliyet gazetesi yazarı, kültür servisi editörü ve Milliyet Sanat’ın yayın yönetmeni Filiz Aygündüz ise geçen süreçte darbe girişiminin yaşandığını, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle yalnızca Haldun Taner Öykü Ödülü için değil, Milliyet gazetesi tarafından verilen Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü gibi, diğer organizasyonlar için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu aktardı. Aygündüz, bu ödüllerin ne zaman ilan edileceğinin ya da törenlerinin ne zaman yapılacağının ise henüz belli olmadığını belirtti.

Kültür Servisisi'nin konuya ilişkin olarak yanıt aradığı sorular şöyle:

- Haldun Taner’in adını yaşatmayı amaçlayan, Türkiye’deki en saygın öykü armağanlarından biri olan Haldun Taner Öykü Ödülü’nün ilanındaki “gecikmenin” darbe girişimi ya da sonrasındaki süreçle ne ilgisi olabilir?

- Bu “gecikmenin” gerekçesi neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Neden herhangi bir açıklama yapılmadı?

- Gelenek böyle olmasına karşın, Ömür İlkim Demir’e (ya da yayıncısı Yapı Kredi Yayınları'na), neden mayıs ayından bu yana ödüle değer görüldüğü bildirilmedi?

- Türkiye’deki kültür ortamının OHAL süreciyle sekteye uğradığı bir dönemde, Milliyet gazetesi bu kültürel “etkinlikten” vaz mı geçti?

- Söz konusu olan sadece “bürokratik” bir gecikme mi yoksa Milliyet gazetesi, Haldun Taner ya da Abdi İpekçi adına verilen bu ödüllerin töreninde hükümete karşı kimi eleştirilerin dile getirilmesinden mi çekiniyor?

- Haldun Taner Öykü Ödülü verilmeye devam edilecek mi? Yoksa deyim yerindeyse öykü ödülü 'hikâye' mi oldu?"