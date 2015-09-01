Milliyet'ten çıkarılan Burcu Karakaş: Gazetecilik adına güzel günler görürüz elbet

Kıdemli yazarlarından Meral Tamer, Mehveş Evin ile Ankara Bürosu'nda tecrübeli muhabirlerden Kemal Göktaş, Evin Demirtaş ve Sertaç Koç'un işine son veren Milliyet gazetesi, Burcu Karakaş'la da yollarını ayırdı.

Kendisine ilişkin kararı kişisel Twitter hesabından duyuran Burcu Karakaş, “Milliyet tarafından işime son verildi. Vatan'a Milliyet'e ama en çok da bana hayırlı olsun. Gazetecilik adına güzel günler görürüz elbet” dedi.

Gazetenin birçok isimle daha yollarını ayırmaya karar verdiği, işten çıkarılacakların toplam sayısının 10'u idari kadrodan olmak üzere 25'i bulacağı öğrenildi.

Milliyet gazetesi, bir süre önce Aslı Aydıntaşbaş ve Kadri Gürsel ile de yollarını ayırmıştı.