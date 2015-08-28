Milliyet Meral Tamer ve Kemal Göktaş'ı işten çıkardı, 25 kişilik tensikat gündemde

Milliyet, gazetenin kıdemli yazarlarından Meral Tamer ile Ankara Bürosu'nda tecrübeli muhabirlerden Kemal Göktaş ile Evin Demirtaş ve Sertaç Koç'un işine son verdi. Gazetenin bilinen bir yazarla daha yollarını ayırmaya karar verdiği, işten çıkarılacakların toplam sayısının 10'u idari kadrodan olmak üzere 25'i bulacağı öğrenildi.

Kendisine ilişkin kararı Twitter hesabından duyuran Kemal Göktaş, “Milliyet Gazetesi bugün Ankara Büro’dan beni, Evin Demirtaş ve Sertaç Koç’u işten attı. Herkes “hayırlısı olsun” dedi. Ben de öyle diyeyim..” ifadesini kullandı.

İşten çıkarılmasına karar verilenler arasında ekonomi sayfalarında yazan Meral Tamer'in yanı sıra gazetenin bir yazarı ve bazı muhabirlerinin de bulunduğu bildirildi.

Milliyet gazetesi, bir süre önce Aslı Aydıntaşbaş ve Kadri Gürsel ile de yollarını ayırmıştı.