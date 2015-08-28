Milliyet'ten çıkarılan Mehveş Evin: Boyun eğmek yok, yazmaya devam!

Kıdemli yazarlarından Meral Tamer ile Ankara Bürosu'nda tecrübeli muhabirlerden Kemal Göktaş ile Evin Demirtaş ve Sertaç Koç'un işine son veren Milliyet gazetesi, bugün de yazarlarından Mehveş Evin'le yollarını ayırdı.

Gazetenin birçok isimle daha yollarını ayırmaya karar verdiği, işten çıkarılacakların toplam sayısının 10'u idari kadrodan olmak üzere 25'i bulacağı öğrenildi.

Kendisine ilişkin kararı kişisel Twitter hesabından duyuran Mehveş Evin, “Milliyet gazetesinden çıkarıldım. Sebebini henüz bilmiyorum. Boyun eğmek yok, yazmaya devam!” dedi.

Milliyet gazetesi, bir süre önce Aslı Aydıntaşbaş ve Kadri Gürsel ile de yollarını ayırmıştı.