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TGS'den Milliyet'teki işten çıkarmalara tepki: Milliyet yönetimi derhal kendine gelmeli

'Patron dayatmalarını, işten atmaları ancak bir araya gelerek durdurabiliriz'

28 Ağustos 2015 19:04

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Milleyet’teki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

İki günde beş gazetecinin işten çıkarıldığını hatırlatan TGS, 25 kişilik işten çıkarılacaklar listesi iddialarının olduğunu belirterek bu duruma tepki gösterdi.

TGS’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Milliyet Gazetesi yönetimi iki gün içinde beş deneyimle meslektaşımızı işten attı. Ülkenin savaş ve seçim gerginliği içerisinde bulunduğu bugünlerde mesleklerini layıkıyla yerine getiren gazetecilerin işten atılması kabul edilemez.

Milliyet Gazetesi yönetimi dün Ankara Büroda çalışan Kemal Göktaş, Evin Demirtaş ve Sertaç Koç’u işten atarken, köşe yazarı Meral Tamer ve bugün de İstanbul çalışanı Mehveş Evin işten atıldı. 25 kişilik işten atma listesinin daha olduğu bilgileri de gelmektedir.

Milliyet Gazetesinin başyazarı Abdi İpekçi ödülünü iki defa alan Kemal Göktaş’ın işten atılması Milliyet Gazetesinin habere, haberciye de bakışını ortaya koymaktadır.

 

'Gazetecilere işleri iade edilmeli'

 

Geçtiğimiz günlerde sendikamızın da öncülük ettiği Güneydoğu’daki sansürün ortaya çıkartılması için oluşturulan gazeteci heyetinin içinde de yer alan Mehveş Evin de İstanbul’a döner dönmez işten atılmıştır. Gazetecileri işten atarak halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz.

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Milliyet Gazetesi yönetimini derhal kendine gelmeye, işten attığı gazetecileri işlerine geri almaya çağırıyoruz.

Patron dayatmalarını, işten atmaları ancak bir araya gelerek durdurabiliriz. Bu yüzden tüm gazetecileri TGS çatısı altında biraraya gelmeye davet ediyoruz."

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