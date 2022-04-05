Milliyet yazarından CHP MYK iddiası: En az üç ismin değişeceği konuşuluyor

Milliyet yazarı Zafer Şahin, İyi Parti'de tartışma yaratan Başkanlık Divanı değişimi sonrası, CHP'nin MYK'sında da değişik yapılmasının yakın olduğunu iddia etti.

Şahin, yazısında, "Ankara kulislerinde CHP’nin MYK’sında da 6’lı masaya uygun bir değişikliğin yakın olduğu konuşuluyor. MYK’de en az üç ismin değişeceği belirtiliyor. Bu isimlerden ikisi 6’lı ittifak görüşmelerinde aktif rol oynayan parti yöneticileri. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun partilerini masaya göre dizayn etmeleri anlamlı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için liderler düzeyinde bir uzlaşı sağlanmış gibi görünüyor. Bu uzlaşıya zarar verme potansiyeli olan herkes tasfiye edilecek. CHP’de İmamoğlu ile yakın olan ya da ortada duranlar topun ağzında" ifadelerini kullandı.

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