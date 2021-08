Milliyet yazarı Aygündüz, Prof. Talat Kırış’ın “Beyne Giden Yol” kitabını yorumladı: Z kuşağı için temel eserlerden biri olacak nitelikte

Milliyet gazetesi yazarı Filiz Aygündüz, Türkiye'nin dünyada da tanınan beyin cerrahlarından Prof. Dr. Talat Kırış'ın, "Bir Beyin Cerrahının Anıları"nı içeren "Beyne Giden Yol" adlı kitabını yorumladı. Aygündüz, "Azim var. Yılmamak var. Zorluklara prim vermemek var. Bol kitap, bol sanat var. İnsanı anlama gayesi var. Hocalarına saygı var. Liyakat ve yeteneğe verdiği önem var. Bilimsel gelişmeleri an be an takip var. Hiç şikâyet edilmemiş bir adanmışlık var." yorumunu yaptı. Aygündüz, "Z kuşağı için temel eserlerden biri olacak nitelikte" düşüncesini dile getirdi.

Aygündüz, yazısında, "Geçtiğimiz hafta beyin cerrahi sanatını anılar üzerinden anlatan yeni bir kitap çıktı Doğan Kitap’tan. Türkiye’nin en önemli beyin cerrahlarından, ülkemizde ve dünyada çok sayıda başarılı ameliyata imza atmış, Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Beyin Damar Hastalıkları ve Tedavisi Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış’ın yazdığı “Beyne Giden Yol Bir Beyin Cerrahının Anıları”. Yine bir solukta okudum. Ve kitabı okurken sık sık Yaşargil’in cerrahinin bir sanat olduğu vurgusunu hatırladım, Kırış’ın da sadece beyinden anlamakla kalmayıp, sanatla edebiyatla ilgili, kendi prensiplerini ve felsefesini geliştirmiş bir doktor olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Aygündüz şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Talat Kırış, kitabında bir yandan tıp dünyası dışındakilere doktorluğun, cerrahlığın nasıl bir iş olduğunu, hangi aşamalardan, zorluklardan geçilerek hekim olunduğunu özetle bir beyin cerrahının nasıl yetiştiğini anlatıyor. Diğer yandan tıp öğrencilerine onların bir büyüğü olarak mesleğiyle ilgili değerli önerilerde bulunuyor. Beyin cerrahisi asistanları ve genç uzmanlar için ise bir başucu kitabı “Beyne Giden Yol”. Bütün bunları 7 yaşında beyin cerrahı olmaya karar verdiği günden bu yana, tıbbiyede geçen 42 yıl ekseninde birbirinden ilginç anılarla anlatıyor. Prof. Kırış’ın mesleki ve iç disiplini, ulusal ve uluslararası başarılara attığı imzanın bileşenlerinden biri. Bu bileşenler çok fazla. İçlerinde merak var. Azim var. Yılmamak var. Zorluklara prim vermemek var. Bol kitap, bol sanat var. İnsanı anlama gayesi var. Hocalarına saygı var. Liyakat ve yeteneğe verdiği önem var. Bilimsel gelişmeleri an be an takip var. Hiç şikâyet edilmemiş bir adanmışlık var. Ama beni en çok etkileyen bileşen hiç kuşkusuz çalışkanlığı. O da Konfüçyüs gibi “Bilginin efendisi olmak için çalışkanlığın uşağı olmayı” tercih edenlerden. Ama öyle böyle bir çalışmaktan söz etmiyorum. Daha üniversite yıllarında başlayan, Türkiye, İngiltere ve Amerika hastanelerinde devam eden, hâlâ da vazgeçmediği bir çalışkanlık bu. 48 saate varan uykusuz ameliyatlar, mesai bitimi gece yarılarına kadar süren laboratuvar çalışmaları, sabahlara uzayan bilimsel okumalar, asansör kullanmadan çıkılan 9-10 katlar, sonsuz bir öğrenme iştahı, bunun için tepilen binlerce kilometrelik yollar, uzun yıllar az parayla mütevazı bir yaşamı sürmeyi göze almalar, “Yorgunluğu en iyi daha fazla çalışıp yorulmak atar” diyen Prof. Yaşargil’i doğrulayan bir yorgunluk gözüpekliği… Ve bütün bunları 80’li yılların teknik ve bilimsel imkânsızlıkları içinde yapabilmek. Aslına bakarsanız kitap işini sevmek, çalışkanlık ve bunların beraberinde gelen başarı üzerine şahane bir manifesto. Bu yanıyla da kendini yormaktan imtina eden Z kuşağı için temel eserlerden biri olacak nitelikte “Beyne Giden Yol”.

Kitabın diline gelince… Uzun yıllardır çeşitli gazete, dergi ve dijital platformlarda yazan, halen T24’de dupduru bir Türkçeyle yazmaya devam eden, edebiyat damarı kuvvetli, “Moby Dick” hayranı bir yazar Prof. Kırış. Bu da okuma zevkinizi katlayacak. Kitabı edinmenizi çok isterim."

Beyin cerrahı, yelkenci, yazar; Prof. Dr. Talat Kırış kimdir?

Talat Kırış, 1961 yılında İstanbul’da Süleymaniye Doğumevi’nde dünyaya geldi. Sırasıyla Ataköy İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Öğrenciliği sırasında yurtiçi ve yurtdışında kaza cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerinde staj yaptı. Prof. Dr. Türkan Saylan’la birlikte Van’da lepra hastalığı üzerine saha çalışmalarına katıldı. Konya Devlet Hastanesi Acil Bölümü’nde mecburi hizmetini; 1986-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Uzmanlık tez çalışmasıyla Beyin Araştırmaları Derneği ve Japon Nörotravma Derneği’nden ödül aldı.

Uzmanlık sonrası Kartal Eğitim Araştırma ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde çalıştı.

1995-1996 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona, Phoenix’te bulunan Barrow Nöroloji Enstitüsü’nde burslu olarak, kafa kaidesi tümörleri ve beyin damar hastalıkları üzerine üst ihtisas yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu.

2006 yılında 9. Uluslararası Serebral Vazospazm Kongresi’nin başkanlığını yaptı. Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlik Kurulu kurucu üyeliği, Nörovasküler Eğitim Öğretim Grubu başkanlığı, Nöroonkoloji Eğitim Öğretim Grubu başkanlığı, Temel Kurslar eşbaşkanlığı, yönetim kurulu üyelikleri, Türk Nöroşirurji Dergisi ve Turkish Neurosurgery dergileri başeditörlüğü, Nöroonkoloji Derneği ikinci başkanlığı ve Türk Nöroflirurji Derneği başkanlığı yaptı. Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği Araştırma Komitesi üyeliği görevinde bulundu.

Halen Dünya Nöroşirurji Dernekleri Federasyonu Beyin Damar Hastalıkları Komitesi Başkanlığı ve Akdeniz Beyin Cerrahları Derneği Eğitim Komitesi Eşbaşkanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Talat Kırış, meslek yaşamını Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümlerinde sürdürüyor.

Kırış’ın editörleri arasında bulunduğu İngilizce iki kitabı, 100’den fazla kitap bölümü, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı; çok sayıda ülkede beyin cerrahisinin çeşitli alanlarında eğitim kursları ve konferanslar verdi, yurtiçi ve yurtdışında eğitim amacıyla çok sayıda beyin cerrahının izlediği canlı ameliyatlar yaptı.



Gençlik yıllarından itibaren yazın dünyasıyla ilgilendi, 1984 yılında Düşün dergisi masal yarışmasında mansiyon kazandı. Argos sanat dergisinde öykü ve denemeleri, Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde yazıları yayımlandı. 2012 yılından beri YACHT Türkiye dergisinde, 2019 yılından beri de T24’te düzenli yazılar yazıyor.



TEDx ve farklı sosyal platformlarda konuşmaları yayımlanan Kırış, Güney Amerika’dan Antarktika’ya kadar uzanan yelkenli seyahatler yaptı, Grönland’da kanoyla Kuzey Kutup dairesi geçiş yaptı.



Talat Kırış’ın Grönland yazısı: Dünyanın bu en uç, 'medeniyetten' en uzak coğrafyasında bütün ufku kaplayan bir pislik...

TIKLAYIN | Prof. Talat Kırış'tan bir beyin cerrahının anıları: Sırat köprüsü üzerinde yolcu taşırız!