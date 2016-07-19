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15 Temmuz Darbe Girişimi

Milliyet patronajı, darbe gecesi yıldırım baskının parasını yazı işlerinden mi istedi?

Ercüment Erkul’un ödemeyi reddetmesi üzere sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi

19 Temmuz 2016 02:35

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın görevi bırakmasının ardından vekalet eden yardımcısı Ercüment Erkul’dan, 15 Temmuz darbe gecesi yaptırdığı yıldırım baskının parasının istendiği iddia edildi. Erkul’un masrafı ödemeyi reddetmesi üzerine sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü.

Express Gazete’nin iddiası şöyle: Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni Fikret Bila'nın görevi bırakmasının ardından vekalet eden yardımcısı Ercüment Erkul'dan 15 Temmuz gecesi tüm gazeteler gibi yıldırım baskı yaptırdığı için masraflar istendi. Erdoğan Demirören tarafından 15 Temmuz sabahı toplantıya çağrılan ve kendisine "2-3 ay tüm yetki sende. Genel yayın yönetmeni gibisin. Bu durumu yazılı olarak da bildireceğim" talimatı verilen Ercüment Erkul bu öneriyi kabul etmedi, ancak yardımcılık görevine devam etti.

 

"İzinsiz yıldırım baskı yaptığın için masrafı sen ödeyeceksin"

 

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin patlamasıyla yıldırım baskı yaptıran Erkul, cumartesi sabahı Erdoğan Demirören tarafından tebrik edildi. Ancak yaklaşık 1 saat sonra İnsan Kaynakları'na çağrılan Erkul'a, gazetenin CEO'su "İzinsiz yıldırım baskı yaptığın için masrafı sen ödeyeceksin" dedi ve uzattığı kağıdı imzalamasını istedi. Ercüment Erkul'un bunu reddetmesi üzerine sözleşmesi fesh edildi. Böylece Erkul, görevini yaptığı için işinden olanlar kervanına katıldı.

 

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