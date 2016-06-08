Fikret Bila Milliyet Gazetesi Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

Fikret Bila, yaklaşık 3 yıl önce Demirören ailesi tarafından getirildiği Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti. Bila, idari görevinin yanı sıra, 30 yılı aşkın bir süredir çalıştığı, istihbarat şefliği ve Ankara temsilciği de yaptığı Milliyet’le yollarını tamamen ayırdı.

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Bila, istifa haberini çalışma arkadaşlarına bir e- posta ile duyurdu. Bila'nın Milliyet çalışanlarına gönderdiği e-posta şöyle:

"Değerli çalışma arkadaşlarım,

"Üç yıldır yürüttüğüm genel yayın yönetmenliği görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Başta sayın Erdoğan Demirören olmak üzere Demirören ailesine ve her zaman her konuda desteğini gördüğüm siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevi ve saygılarımı sunuyorum."

Milliyet gazetesi son olarak Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi önünde yapılan silahlı saldırının haberinin, patron müdahalesi ile gazetenin internet sitesinden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Erdoğan Demirören ve çocuklarının müdahalelerinin Reza Zarrab haberlerine de uzanmasının ardından, sansüre itiraz eden gazetenin internet sitesi milliyet.com.tr’nin yayın yönetmeni Serkut Bozkurt da yaklaşık 3 ay önce transfer edildiği gazeteden önceki hafta ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Milliyet ve Vatan’ı Doğan Yayın Holding’ten satın aldıktan sonra medya grubunun başına kimi getireceğini dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a sorduğu ortaya çıkan Erdoğan Demirören, iktidara en yakın medya patronları arasında girdi. Erdoğan Demirören’in, ‘İmralı Zabıtları’ haberine sinirlenen Tayyip Erdoğan’ı aradığında, “Patron” diye hitap ettiği ve telefonda ağladığı ses kayıtlarıyla kamuoyuna yansımıştı.

Fikret Bila, yaklaşık iki ay önce on yıl TGRT Haber'de çalıştıktan sonra Milliyet'te yazmaya başlayan Mehmet Soysal'ın Demirören ailesi tarafından medya grubu başkanlığına getirilmesine itiraz etmiş, bunun üzerine söz konusu atama geri alınmıştı. Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği için önde gelen adaylar arasında Soysal'ın da bulunduğu, Bila'nın da yıllarca çalıştığı Doğan Grubu’na dönebileceği, Hürriyet'te yazabileceği konuşuluyor.