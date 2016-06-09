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Milliyet, Fikret Bila'nın genel yayın yönetmenliğinden istifasını da sansürledi!

Bila, dün Milliyet çalışanlarına gönderdiği e-posta ile gazeteden ayrıldığını açıklamıştı

09 Haziran 2016 17:38

Milliyet gazetesi, yaklaşık 3 yıl önce Demirören ailesi tarafından genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Fikret Bila'nın istifasını sansürledi. İdari görevinin yanı sıra, 30 yılı aşkın bir süredir çalıştığı, istihbarat şefliği ve Ankara Temsilciği de yaptığı Milliyet’le yollarını tamamen ayırdığını dün açıklayan Bila'nın istifa kararına gazetenin hiçbir sayfasında yer verilmedi.

İstifa haberini Milliyet çalışanlarına bir e- posta ile duyuran Bila'nın açıklaması şöyleydi: 

 

"Değerli çalışma arkadaşlarım,

Üç yıldır yürüttüğüm genel yayın yönetmenliği görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Başta sayın Erdoğan Demirören olmak üzere Demirören ailesine ve her zaman her konuda desteğini gördüğüm siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevi ve saygılarımı sunuyorum."

Bu açıklamasına yer verilmeyen Fikret Bila'nın adı Milliyet'in künyesinden henüz çıkarılmadı.
 

Demirören'in sıvı hâli ve gözyaşının kirlenmesi

 

Can Dündar'a silahlı saldırı haberi
internetten kaldırılmıştı

 

Milliyet gazetesi son olarak Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi önünde yapılan silahlı saldırının haberinin, patron müdahalesi ile gazetenin internet sitesinden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Erdoğan Demirören ve çocuklarının müdahalelerinin Reza Zarrab haberlerine de uzanmasının ardından, sansüre itiraz eden gazetenin internet sitesi milliyet.com.tr’nin yayın yönetmeni Serkut Bozkurt da, yaklaşık 3 ay önce transfer edildiği gazeteden önceki hafta ayrılmak zorunda kalmıştı. 

 

Telefonda Erdoğan'la konuşurken
ağladığı ses kayıtları ortaya çıkmıştı

 

Milliyet ve Vatan’ı Doğan Yayın Holding’ten satın aldıktan sonra medya grubunun başına kimi getireceğini dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a sorduğu ortaya çıkan Erdoğan Demirören, iktidara en yakın medya patronları arasında girdi. Erdoğan Demirören’in, ‘İmralı Zabıtları’ haberine sinirlenen Tayyip Erdoğan’ı aradığında, “Patron” diye hitap ettiği ve telefonda ağladığı ses kayıtlarıyla kamuoyuna yansımıştı. 

Ellerimizde kovalar, berbat ettiğiniz gazeteciliği temizlemek için buradayız!

 

Doğan grubuna dönme ihtimali
 

Fikret Bila, yaklaşık iki ay önce on yıl TGRT Haber'de çalıştıktan sonra Milliyet'te yazmaya başlayan Mehmet Soysal'ın Demirören ailesi tarafından medya grubu başkanlığına getirilmesine itiraz etmiş, bunun üzerine söz konusu atama geri alınmıştı. Bila'nın yıllarca çalıştığı Doğan Grubu’na dönebileceği, Hürriyet'te yazabileceği konuşuluyor.

 

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