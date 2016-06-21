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Spor

Milli Takım için bir ihtimal daha var!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2016 D Grubu son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek

21 Haziran 2016 03:19

EURO 2016'daki Hırvatistan'a 1-0, İspanya'ya da 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Milliler, rakibini yenerek diğer gruplarda yapılan maçların sonuçlarına göre en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak, üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Lens şehrindeki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Türkiye: Volkan, Şener, Mehmet, Hakan Balta, Caner, Selçuk, Ozan, Olcay, Oğuzhan, Arda, Cenk

Çek Cumhuriyeti: Cech, Kaderabek, Sivok, Hubnik, Limbersky, Plasil, Darida, Dockal, Kolar, Krejci, Necid

 

Maçın hakemi İskoç  Collum

 

Çek Cumhuriyeti-Türkiye maçını İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek.

Collum'un yardımcılıklarını vatandaşı Damien MacGraith ve İrlandalı Francis Connor yapacak. İskoçya'dan Bobby Madden ve John Beaton'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Lapochkin olacak.

Collum, turnuvada daha önce A Grubu'nda Fransa'nın Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

 

Fatih Terim rotasyona gidebilir

 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çek Cumhuriyeti maçına farklı bir ilk 11 ile çıkabilir.

Hırvatistan ile yapılan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişiklik yaparak A Milli Takım'ı İspanya karşısına çıkaran deneyimli teknik adam, bu müsabakadan da alınan 3-0'lık yenilginin ardından ilk 11'de değişikliğe gidebilir.

 

Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

 

A Milli Takım'ın en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak gruptan çıkması için birçok ihtimalin gerçekleşmesi gerekiyor.

Milliler, sahadan galibiyetle ayrılamaması durumunda turnuvaya veda edecek. A Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti'ni yenmesi halinde, devreye diğer gruplarda alınan skorlar girecek.

Bu durumda, A Grubu'nda takımlar tüm maçlarını yaparken, A Milli Takım 3. sıradaki Arnavutluk'u geçebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Diğer gruplardaki sonuçlar, oynanacak son maçlardan sonra ortaya çıkacak.

 

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