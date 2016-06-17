Milli Takım, EURO 2016'daki ikinci maçında da sıfır çekti: 3-0

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.

İlk maçında Hırvatistan'a 1-0 yenilen Milliler, İspanya karşısında silik bir futbol sergiledi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

İspanya'nın gollerini 34 ve 48. dakikalarda Alvaro Morata ile 37. dakikada Nolito attı.

Türkiye bu sonuçla, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılırken, ikinci maçta da gol ve puan kaydedemedi.

İspanya ise 6 puana ulaşarak, 2. tura çıkmayı garantiledi. Türkiye, turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda üç gol yiyen tek takım oldu.





D Grubu'nda oynanan maçlar

Türkiye-Hırvatistan: 0-1

İspanya-Çek Cumhuriyeti: 1-0

Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti: 2-2

İspanya-Türkiye: 3-0

İki takımın sahaya çıkan 11'leri şöyle

Türkiye: Volkan, Gökhan, Mehmet, Hakan Balta, Caner, Selçuk, Ozan, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak



İspanya: De Gea, Juanfran, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Cesc, Iniesta, Silva, Morata, Nolito

Maçın önemli anları

Sırp hakem Milorad Mazic'in işaretiyle müsabaka başlıyor. Karşılaşmadaki ilk vuruş İspanyol oyunculardan.

2. dakikada Burak Yılmaz'ı düşüren Ramos, karşılaşmadaki ilk sarı kartı gördü.

4. dakikada İspanya'nın kullandığı köşe vuruşunu, savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada topu Oğuzhan Özyakup'tan kurtaran Alvaro Morata sol çaprazdan uzak mesafeden şutunu çekiyor fakat kaleci Volkan Babacan topu direk dibinde kornere çelmeyi başarıyor.

9. dakikada Burak Yılmaz sarı kart gördü.

11. dakikada sol kanattan gelişen İspanya atağında Jordi Alba'nın yerden ortasında Hakan Balta Alvaro Morata'dan önce ayağını uzatıyor ve direğe de çarpan top kornere çıkıyor.

12. dakikada David Silva'nın köşe vuruşundan ortasına savunmadan gelen Gerard Pique kafayı vuruyor, yerden seken top üstten auta çıkıyor.

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan David Silva'nın kısa pasında Andres Iniesta bekletmeden şutunu çekiyor fakat top Hakan Balta'dan geri dönüyor.

24. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, rakibi Cesc Fabregas'tan sıyrılıp sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde auta gidiyor.

25. dakikada Hakan Çalhanoğlu sağ ayağıyla falsolu bir şut gönderiyor ancak top üst ağlarda kalıyor.

34. dakikada Alvaro Morata ile İspanya 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan atağı sürükleyen Jordi Alba pasını Nolito Agudo'ya aktarıyor. Nolito Agudo'nun kavisli ortasında ceza sahası içinde bomboş pozisyonda kafa vuran Alvaro Morata topu filelerimize gönderiyor.

37. dakikada Cesc Fabregas'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği topta Mehmet Topal kafayı vurup uzaklaştırmak istiyor fakat top Nolito Agudo'nun önünde kalıyor. Nolito Agudo kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yerden düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturuyor ve skor 2-0 oluyor.

İlk yarı 2-0 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Maçtaki ilk değişiklik Milli Takım'dan geliyor. Nuri Şahin oyuna girerken Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkıyor.

49. dakikada Alvaro Morata ile fark üçe çıkıyor. Cesc Fabregas'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Jordi Alba kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Alvaro Morata'ya veriyor ve Alvaro Morata için gol vuruşunu yapmak hiç de zor olmuyor.

52. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla vuruşunu yapıyor fakat top auta gidiyor.

60. dakikada Sağ tarafta topla buluşan Juanfran pasını yerden David Silva'ya çıkarıyor. Selçuk İnan'dan topu kurtaran David Silva'nın şutunda top Hakan Balta'dan sekip kornere çıkıyor.

62. dakikada Milli Takım'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Olcay Şahan oyuna dahil olurken Oğuzhan Özyakup saha kenarına gelen oyuncu oluyor.

65. dakikada kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sergio Ramos'un şutunda top barajdan sekiyor

68. dakikada Bruno Soriano uzak mesafeden sol ayağıyla şansını deniyor fakat Volkan Babacan topu kornere tokatlıyor.

77. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topu Olcay Şahan Yunus Mallı'nın önüne indiriyor, Yunus Mallı'nın plase vuruşunda top az farkla üstten auta çıkıyor.

Karşılaşma İspanya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.