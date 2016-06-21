Fatih Terim: TRT'de bir tarih profesörü "Bu takım bir önce dönmeli" diyor

Mill Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu son maçında Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "TRT'de bir tarih programında, 'Milli Takım bir an evvel dönmeli...' deniliyor. TRT bu ülkenin kanalı. Bu da ülkenin takımı" diye konuştu.

İşte Terim'in açıklamaları: İlk olarak "Neler farklı olmalı yarın?" sorusuna Terim: "En başta skor farklı olmalı bizim lehimize. Oyunda farklılıklar olmalı. Enterasan bir maç." cevabını verdi ve şöyle devam etti:

"Bu grubun ölüm grubu olduğunu söyledim"

"Ben tabii hayal dünyasında yaşamadığım için, durumun işaretlerini yaptım. Her zaman bu grubun ölüm grubu olduğunu ve bu gruptan çıkmanın büyük başarı olduğunu söyledim. Dediğim gibi bazı mesajları verdim. 3 puanın %70, %80 çıkarabileceğini de söylemiştim. Bu senaryo da aklımızdaydı. Mümkünse amacımız 4 puandı. Hırvat maçı beklemediğimiz şekilde gelişti."

"Büyüdüğünü sanan oyuncularıma katkım var"

"Dün idman içerisinde biraz sessizdim. Bu oyuncularımla olan bir şey dolayı değil. İdman sırasında biraz sessizdim. Unutulmamalı ki ben de insanım. Benim de duygularım var. Gereken durumlarda bedel ödemeye hazırım. Geçmişimde Galatasaray'da ve Milli Takım'da ödedim. Hiç kimsenin hakkı bizde kalmaz. Biraz üzgünüm, kırgınım. İnsanım ben de, bunlar insani değerler. Henüz büyümemiş, büyümekte olan, büyüdüğünü sanan oyuncularıma katkım vardır.

"Tüm bunları aileme yapmaya hakkım var mı?"

Tüm bunları aileme yapmaya hakkım var mı diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım mahkemeler nereye doğru gidecek. Buruğum açıkcası. Ben de çelikten, camdan bir adam değilim. Ben de duygularımı yaşıyorum Bir hayırlısıyla bitsin bakalım turnuva, o zaman bakacağız duruma.

"Türkiye'deki bütün matah işleri ben yaptım"

15 maçtır Hakan Çalhanoğlu orada oynuyor, ama kalkmış Hakan yanlış yerde oynatılıyor diyor. Bazılarına göre matah bir insan olmayabilirim ama Türkiye'deki bütün matah işleri de ben yaptım. 46 senedir futbolun içindeyim. Saygı duyulsun.

"Utanması gereken birileri varsa, o ben değilim"

Ben hayatım boyunca hiçbir zaman özel hayatımı, işime karıştırmadım. Oyuncular da üzgün olduğumu bilmeliler. Takımımızın durumu gayet iyi, konsantre olmuş vaziyetteler. Takımımızın durumu gayet iyidir, konsantre olmuş vaziyetteler. Değişimler olabilir. 23 kişi seçtik kadroya. 1-2 rotasyon düşünebiliriz ama kısa vadede büyük değişiklikler yapacak değiliz. Utanması gereken birileri varsa, o kişi ben değilim. Bu takımı, teknik heyeti ve kafileyi bu noktaya getirenler utanmalı.

"TRT'de tarih profesörü bu takım dönmeli diyor"

Tabloya baktığım zaman çok gülmem lazım. Yakın zamanda bütün meraklarınızı gidereceğim, rahat olun. Bir tarih profesörü çıkıp olmadık şeyler söylüyor TRT'de. Tarih programında, 'Milli Takım bir an evvel dönmeli...' deniliyor. TRT bu ülkenin kanalı. Bu da ülkenin takımı. Sonra sen de hocam niye suratın asık diyorsun.

"Ülke olarak bu turnuvaya hazırlanamadık"

Beklediğim ancak boyutunu tahmin edemediğim sorunlar yaşandığını zaten daha önceden söyledim. Oyuncuların buraya gelmeden önce hazırlanmasını beklerdim. Şampiyonaya burada hazırlanılmaz. Ülkece de bu turnuvaya hazırlanamadık. Gruptaki son maçımızda ya biz bitti diyeceğiz bitecek, ya da biz bitti demeden bitmez diyeceğiz. Böyle bir krizden fırsatı çıkarabilirsek, sonraki turda başka şeyleri konuşabiliriz."