Türkiye Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye'nin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı neredeyse kalmadı.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Türkiye 7 maçta 9 puanla 4. sırada bulunuyor. 10 puanlı Hollanda 3. sırada. İzlanda'nın 18 puanla grup lideri olduğu ve finallere katılmayı büyük ölçüde garantilediği grupta Çek Cumhuriyeti de 16 puanla 2. sırada.

Goal.com'un haberine göre, elemelerde 3 maç daha yapacak olan Türkiye, bu 3 maçı da grupta üstünde yer alan takımlarla yapacak. Bu 3 maçın ilkinde pazar günü Hollanda'yı ağırlayacak olan Türkiye, puan kaybı halinde elemelere katılma şansını mucizelere bırakacak. Çünkü Türkiye, son iki maçını Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile yapacakken, Hollanda, Letonya ve Kazakistan'la karşılaşacak.

Tek rakip Hollanda

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için önündeki 3 maçı da kazanması gerekiyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımların direkt gideceği, en iyi 8 üçüncünün de play-off oynayacağı eleme sisteminde Türkiye en fazla 18 puana yükselebilecek. Türkiye'nin bu grupta ilk ikiye girme ihtimali yok denecek kadar az. İzlanda ve Çek Cumhuriyeti büyük ölçüde finalleri garantilediği için bu takımların puan kaybından çok Hollanda'nın kaybedeceği puanlar Türkiye için daha önemli. Ancak grubun 2 zayıf rakibi karşısında Hollanda'nın hata yapması beklenmiyor.

Bu yüzden Türkiye'nin Euro 2016 yolunda kaderini kendisi çizmesi gerekiyor.