Milli Savunma Bakanlığı'ndan Trump'a Erdoğan'ın tweet'iyle mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili olarak "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TIKLAYIN: Trump: Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız

TIKLAYIN: Dolar/TL'de Trump etkisi

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter'da tekrar paylaşarak Trump'a cevap verdi. (DHA)