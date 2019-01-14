Dolar/TL'de Trump etkisi

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi sonrası haftaya yükselişle başladı.

Cuma kapanışta 5.4675 seviyesinde olan kur, bugün 5.5070'i test ettikten sonra saat 08:48'de yüzde 0,75 primle 5.4960'da yer alıyor. Aynı saatte euro/TL ise yüzde 1 artışla 6.3150'den işlem gördü.

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Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye ekonomik olarak harap olur... Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz..." dedi.

Trump'ın bu mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil" yanıtını verdi.

TL, geçen hafta boyunca da Suriye kaynaklı riskler nedeniyle baskı altında kalmış ve sabırlı olacaklarını ifade eden Fed Başkanı Powell'ın, faizlerin bu yıl iki kez artırılacağı yönündeki beklentiyi zayıflatan açıklamasının neden olduğu iyimserlikten yararlanamamıştı.

Bugün saat 10:00'da TÜİK sanayi üretimi verisini açıklayacak. Analistlerin kasım ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi eksi yüzde 4,8 şeklinde.