Trump: Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız

ABD Başkanı Donald Trump,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge yaratacağız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 20 millik (32 kilometre) bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini söyledi.

ABD Başkanı'nın Twitter'daki açıklamarı şöyle:

"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

"Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

"ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"