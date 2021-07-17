Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Tarihten günümüze Türk-Afgan kardeşliği" paylaşımı: Atatürk, Afganistan bayrağını direğe kendi elleriyle çekti
17 Temmuz 2021 13:44
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, Afganistan’ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi kamuoyunda tartışmalara neden olurken ‘Tarihten günümüze Türk-Afgan kardeşliği’ne yönelik bir tablo paylaştı.
191 ile 1928 yılları arasında Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin yer aldığı tabloda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan bayrağını direğe kendi elleriyle çekmiştir" ifadesi yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’da, ‘Türk-Afgan kardeşliği’ne yönelik paylaşımı şöyle: