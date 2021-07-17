The Guardian yazdı: Taliban ilerledikçe Afganlar Türkiye'nin doğusuna kaçıyor

T24 Dış Haberler

The Guardian gazetesinin Türkiye muhabiri Bethan McKernan ve Ruşen Takva, Taliban ilerledikçe Afganistan'ı terk eden bazı Afganların Türkiye'ye gelişlerini anlatan bir haber hazırladı.

Afganistan'dan ayrıldıktan 28 gün sonra Tatvan'da bir otobüs durağında kendini ve 5 yaşındaki çocuğunu alacak olan kaçakçıyı bekleyen kadın, "Eşim Gazni'de Taliban'la savaşırken öldü. Orada şimdi ciddi çatışmalar var. İran'a dağ yolunu kullandık ve sınırda bizi Türk askerleri durdurdu. Günlerce yürüdük. Çocuklarım hastalanıyor. Çok zor bir durum" dedi.

ABD ve NATO askerlerinin çekilme sürecini tamamlamaya yaklaşmasının ardından Afganistan'daki kaos büyüdü. Taliban, ülkenin yüzde 85'ini kontrol ettiğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak 2021'den bu yana Afganistan'da 270 bin insan yerinden oldu. Kaç kişinin ülkeden ayrıldığı bilinmiyor.

Haberde, bir yakınları Taliban tarafından öldürüldükten sonra 16 kişilik bir ailenin Herat'ı terk ettiği ve yaklaşık 3 hafta boyunca İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldıktan sonra bir geri gönderme merkezine gönderildiği belirtildi. Bu kişilerin telefonlarına el konulduğu ve uluslararası koruma taleplerinin işleme alınıp alınmadığının bilinmediği belirtildi.

The Guardian, kendilerinin sınırı geçen en az bin 900 kişi gördüklerini ifade etti. Bu göçmenlere Yukarıtulgalı köyünden el feneri ile yolda koruma olmadığına dair sinyaller verildiği ifade edildi.