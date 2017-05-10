Milli Savunma Bakanı Işık: ABD'nin YPG'ye silah yardımı başlı başına bir krizdir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin YPG'ye yardım silahına ilişkin olarak, "Terör örgütü PYD'ye ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir. Bunun olumsuz sonuçları bütün dünyayı etkiler. Teröre bulaşan insanlarla iş tutmamak terörle mücadelenin en önemli zeminidir" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Işık, "kararın bölgede vahim sonuçlara neden olacağını" belirterek, "YPG unsurlarının katıldığı bir operasyona Türkiye'nin detsek vermesini kimse beklememeli. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma gücü var." diye konuştu.

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını değerlendiren Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Operasyonun şokunun bir kısmı basına yansıdı. Türkiye'nin kendi meşru müdahaa hakkını kullanmasından kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Gereken görüşmeleri yapıyoruz ama Türkiye'nin teröre karşı mücadele hakkını kullanmasından dolayı kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesi bunun bir kerelik olmadığını, gerektiği zaman yapılabileceğini bilinmesi lazım."