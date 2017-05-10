Başbakan Yıldırım: ABD bir tercih yapmalı; YPG'ye yardımı kabul etmemiz mümkün değil

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanlığı'nın YPG'ye yaptığı silah yardımının genişletilmesine ilişkin kararla ilgili olarak "ABD bir tercih yapmalı. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım alamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Başbakan Yıldırım, TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf edilen hakaret içerikli sözlerle ilgili "Şiddetle kınıyorum. Hukukun yapması gereken ne varsa bunlar yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Başbakan, "İstanbul'a belediye başkanı olacak mısınız?" sorusuna da "Beni benden çok düşünen var. Ama herkes işine baksın" yanıtını verdi.

İngiltere ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhattaplarımıza söyledik. Bunu Amerika çok iyi bir şekilde bilmektedir.

PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım alamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir. İşin özeti şudur bölgede terörle mücadele edilecekse Türkiye bunu en güzel şekilde yapıyor.

İnsanlar ne olacağıma, ne iş yapacağıma çok önem veriyorlar. İnsanlar, "İşe ihtiyacın var mı?" diye soruyorlar. Ama şunu söyleyeyim; ben geleceğe yönelik hiç hesap yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Önümüzde yapacak bir işimiz var. Genel Başkanımızı seçeceğiz. Ondan sonraki oluşumlara da yetkili kurullarımız karar verecek.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak mısınız?"



Beni benden çok düşünen var. Ama herkes işine baksın. Şimdi, dün ne yazık ki grup toplantısında yine referandumla ilgili, referandum sonuçlarıyla ilgili bildik. Yüzde 48'in adayı kim niye konuştuklarını görünce düzeldiler sandık.

YSK'ya verip veriştiriyorlar. YSK bizim göz bebeğimizdir. Seçimlerle ilgili oylar çalındı iddiası var mıdır? Bir seçimin şaibeli olup olmamasının odağında oyların kayıp olması vardır. Kimse böyle bir iddia dillendirmiyor. Neymiş, mühürsüz oy pusulaları varmış. Ya sandık görevlilerin suçunu vatandaşa yüklemeye gerek var mı? Bu sonucu hazmedemiyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun "Saray'dan düğmeye basıldı" sözlerine yanıt

YSK üyelerimiz en prestijli hukukçularımızdır. İşlerini de en güzel şekile yapıyorlar. Eğer kurumlarımızı yıpratmaya devam edersek, hele hele yargı kurumlarını yıpratmaya devam edersek asıl sorun başlar. Bak, bu tartışmayı burada bitirme zamanı gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen, 2019 seçimleri için taktikler geliştirmek. Kampanyadaki gibi kuzu taktiğine yeniden dönebilir.

Bizim böyle bir şey yapmamıza ihtiyaç yok, CHP'nin geleneği. Her seçimden sonra "kurultay" sesleri yükselir. Bak CHP'nin siyasi tarihine, hep kurultay talepleri vardır. Saray'ın işi gücü yok, CHP ile mi uğraşacak? CHP'ye sıra bile gelmez. "