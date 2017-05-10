ABD'den 'YPG'ye silah yardımı' açıklaması: Türkiye'nin endişesini çözmeye çalışacağız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı "YPG'ye ağır silah verilsin" kararına Türkiyeli yetkililerden gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. ABD'li Savunma Bakanı James Mattis, "Türkiye'nin endişesini çözmeye çalışacağız" dedi.

Litvanya ziyareti sırasında konuşan Mattis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney sınırında güvenliği sağlamak için Türkiye ile çok yakın çalışacağız. Orası Avrupa'nın da güney sınırı ve yakın işbirliği içerisinde olacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararına ilişkin olarak, "YPG'ye geçen her silah Türkiye için tehdittir" görüşünü dile getirmişti. Başbakan Binali Yıldırım ise "ABD bir tercih yapmalı. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım alamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Mattis ile birlikte Litvanya'ya giden Pentagon Sözcüsü Dana White'ın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeye de yer vermişti:

"Başkan, Savunma Bakanlığı’nın IŞİD'e karşı Rakka’da net bir zaferi mümkün kılmak için SDG içindeki Kürt unsurları silahlandırmasına onay verdi. Koalisyon güçleriyle ortaklık içindeki SDG yakın zamanda Rakka’yı ele geçirebilecek sahadaki tek güç."

Türkiye'ye teminat

“Koalisyon içindeki ortağımız Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye hükümetini ve halkını temin ederiz ki ABD Türkiye’ye yönelebilecek ek güvenlik risklerinin önlenmesi ve NATO müttefikimizin korunması hedefine bağlıdır” denen açıklamada “Hem Rakka hem de kurtarılan tüm alanlar yerel Suriyeli Arap güçlerin yönetimine bırakılmalı” görüşü dile getirilmişti.

"Rakka operasyonu haziran sonu başlayabilir"

Trump’ın imzaladığı 1209 sayılı kararnamenin yürürlüğe girebilmesi için kongredeki ilgili komitelerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Silahlandırma ancak bilgilendirmeden 30 gün sonra başlayabilir. Dolayısıyla YPG’nin silahlandırılması için en erken tarih haziran ortası olabilir. Bu takvim üzerinden bakıldığında Rakka operasyonunu için haziran sonunda düğmeye basılabileceği tahmin ediliyor.