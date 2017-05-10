Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin olarak, "YPG'ye geçen her silah Türkiye için tehdittir" dedi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerekiyor. Rakka'ya Arapların girmesinde fayda var. Buraya ilave takviye ılımlı güçler yapılabilir. Rakka yüzde 99 oranda Sunni Arap bir şehir. Suriye içindeki şehirlerin geleceğini de iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak özellikle Irak'ta yaptığımız hatalardan ders alarak yanlış adım atmamamız lazım. YPG ve PKK aynı, bir fark yok. Bunların eline geçen her silah Türkiye için tehdittir. Yakalanan silahları daha önceden sizinle paylaşmıştık."