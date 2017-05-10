"YPG'ye silah verme kararı Erdoğan'a 'Artık ABD'ye gelme' mesajıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, ABD’nin YPG’ye ağır silah vermesi kararın ardından yapılması planan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin sadece görüntü için olacağını söyledi. Toprak, YPG’ye ağır silah verilmesi kararının Erdoğan’a “Artık ABD’ye gelme” mesajı olduğunu öne sürdü.

Toprak’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

CB Erdoğan Trump’a ABD askerleriyle YPG’lilerin fotoğrafını verecekti. Trump yanıtını,YPG’ye ağır silahlar verilmesini onaylayarak verdi.

Beyaz Saray ve Pentagon’un YPG’nin ağır silahlarla teçhizatlandırılacağını açıklaması, CB Erdoğan’a boşa Washington’a gelme mesajıdır!

3 gündür, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı sözcüsü bunu önlemek için ABD’deydi. ABD kale almadı.

Bakanı Bozdağ Gülen’in iadesi için ABD’li mevkidaşı ile görüştü eli boş döndü. ABD nezdinde özgül ağırlık yok!

Trump-Erdoğan buluşması, artık sadece görüntü için. Rıza Sarraf’ı, ABD yargısının elinden kurtarma dışında bir amacı kalmadı!

Hindistan,Rusya,Çin,ABD ve Brüksele varan ziyaretlerin tek amacı,16 Nisanın şaibesini örtmek için taviz verip,meşruiyet aramaktan ibaret.