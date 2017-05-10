Salih Müslim'den ABD’nin silah yardımı için açıklama

ABD'nin Rakka'da YPG'ye silah verme kararını resmen onaylaması hakkında PYD'den de açıklama geldi. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, karara hakkında "Doğal" dedi.

Gazete DuvaR’ın Reuters’dan referans verdiği haberine göre, bu kararı beklediklerini söyleyen Müslim, PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin ABD tarafından silahlandırılacak olması hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Rakka kampanyası, terörizme karşı uluslararası koalisyonla paralel olarak ilerliyor. SDG’ye ve onun parçası olarak savaşan silahlı gruplara silah tedarik etmeleri doğal.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, IŞİD’i Suriye’deki kalesi Rakka’dan temizleme operasyonunda YPG’ye ağır silah verme kararını resmen onayladığı kamuoyuyla bugün paylaşılmıştı.