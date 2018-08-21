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Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajını görevli askerlere iPhone'dan dinletti

Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa, ülkemizde Vestel var" demişti

21 Ağustos 2018 15:50

T24 Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajını Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli askerlere iPhone telefonundan dinletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmamasıyla ivmelenen Ankara-Washington gerilimi kapsamında Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları da yüzde 100 oranında artırılmıştı.

Erdoğan’ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'uvarsa öbür tarafta Samsung var" demesinin ardından, Türkiye’nin birçok noktasında aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kişi ‘boykot’ kapsamında iPhone’larını parçalamıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlike Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na gitti. Bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı. Burada bir konuşma yapan Akar, ardından iPhone telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

 

Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizleri bu onurlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorum ki sizler bu yolda inanarak bir yolculuğa çıktınız ve bugüne kadar onurla, şahsiyetle bu dinin, ezanın, vatanın, bayrağın korunması için büyük mücadele sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı sizleri ayrıca şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Nice bayramlarda beraber olma umuduyla sizleri tekrar kucaklıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah."

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